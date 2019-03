Paco López estalla contra el VAR: "Me cuesta mantener la cautela"

Evidentemente Paco López está que trina después de ver como otra vez los fallos de los árbitros y la inoperancia del VAR evitan que los granotas sumen puntos merecidos, esta vez en Butarque.

Sobre el VAR y el arbitraje: "No hay excusas. Es una realidad. Los árbitros me lo agradecen cuando los defiendo. Yo transmito valores de deportividad pero llega un momento, pero me cuesta. Yo entiendo los errores, pero son tantos continuos. Si tenemos la herramienta del VAR es tan sencillo como esperar a que acabe la jugada y decidir. Bueno, es una más. El Madrid la semana pasada ya lo vimos, contra el Getafe hubo dos penaltis. Son tantos ya... prometo que me cuesta mantener la cautela."

Lamento e impotencia del vestuario: "Los jugadores están dolidos porque ya son demasiados errores. Insisto, se habla del error pero al final la gente mira la clasificación y mira los puntos y que no los sumas y así una semana tras otra. No tengo la solución, pero creo que teniendo el VAR se podría usar mucho mejor. Al menos en acciones clarísimas. El Madrid o el Leganés no se quejarían. Son jugadas claras. ¿Porque no la usamos de verdad?"

¿Qué puede esperar del VAR en el futuro?: "Nuestra obligación tras ser conscientes de que esto puede pasar. Es asumir los errores que los tenemos y reforzar lo bueno que también hemos hecho cosas buenas. Solo hay que esperar que en el próximo partido los árbitros y el VAR sean más justos con nuestros jugadores"

Titularidad de Jason: "Es un jugador que se le paga hasta el 30 de junio. Es uno más. Entrena bien y tiene compromiso. ¿Por qué no vamos a usarlo? Ha hecho un buen partido".

Suplencia de Roger y planteamiento: "Lo mismo con Roger. Tenemos cuatro delanteros diferentes y todos ellos pueden jugar. Con Roger ganas una cosa y no sabes cómo van a ir los partidos. Uno no piensa que enseguida te van a meter gol y vas a tener tanto dominio. Borja ha hecho un partido tremendo dándole continuidad a los ataques y separándose de los centrales. Solo juegan once y elegimos. El equipo ha hecho muchas cosas bien. Hoy no. Hemos merecido muchísimo más".

Explicación del gol: "El gol no es falta de concentración. Es una mala decisión. Los jugadores las toman, Luna ha visto a Bardhi solo en el rechace y ha decidido ejecutarla así cuando no estaba previsto así. Pero tienen toda la libertad para hacerlo. Luego Aitor no despeja claro porque llega forzado. Un error nuestro que han aprovechado".

Visión positiva: "No miramos la distancia con respecto a nadie. Nuestro camino trazado es el de llegar a 42 puntos. Nuestro análisis va en función del juego. No del resultado. No hemos merecido perder, como mínimo el empate. El equipo estaba en una dinámica de juego muy positiva".