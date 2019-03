Pellegrino sí contesta a la pregunta que censuró el Real Madrid con Solari en Valencia

"Buenas noches. Quería agradecerte tanto a ti (Mauricio Pellegrino) como al Leganés que se me permita preguntar, porque en el último partido contra el Real Madrid a la prensa rival no nos dejaron: "¿Cómo has visto la jugada del gol anulado a Coke?". Así arrancó la comparecencia post-partido del Leganés-Levante, con esta pregunta de David Rodríguez, enviado especial de SUPER a Butarque. Fue apenas unos minutos después de la polémica acción que le costó la derrota al Levante UD.

Una cuestión de innegable valor periodístico, máxime tras la rajada de Paco López, y ante la que con total normalidad, Pellegrino contestó sin ningún problema: "Creo que es una acción que pita antes de que el balón entre y es ahí donde se detiene la jugada. No puedo valorar si fue falta porque no lo vi. Es una acción discutida. Como todas las semanas, con sus más y sus menos, esta vez nos tocó a por nosotros por suerte".

La jornada anterior, después del penalti inexistente de Doukouré, el Real Madrid vetó las preguntas de los medios locales y ningún medio nacional cuestionó a Solari por esa acción que un día después Velasco Carballo volvió a justificar ante Quico Catalány que Iglesias Villanueva defendió también en Las Rozas.