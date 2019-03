Las primeras palabras de Toño tras salir de la cárcel

Toño García ya está en libertad y ahora intenta retomar su vida personal y deportiva. El futbolista del Levante UD, quien ya trabajó en Buñol este martes en la Ciudad Deportiva tal y como cazó SUPER, también ha querido hablar de la situación para los aficionados granotas a través de un vídeo comunicado en las redes sociales del club.



"Estos días he vivido una pesadilla. Pasé de la felicidad más absoluta de renovar con el Levante a verme en la cárcel sin comprender absolutamente nada. Se me ha quitado la libertad por una sospecha. He podido cometer un error, soy una persona confiada de la gente. Tal vez debería protegerme más, pero de ahí a pertenecer a una red criminal y que blanqueo capitales hay un mundo. Es absolutamente falso y lo demostraré".



En primer lugar quisiera dar las gracias al club, con el presidente a la cabeza, a mis compañeros y a toda la afición del Levante UD por confiar en mí y apoyarme. Y segundo decirles que confíen en mí, que se esclarecerá todo y demostraré que soy inocente. Gracias".





Comunicado oficial de Toño García pic.twitter.com/cL44FpNwu7 — Levante UD ?? (@LevanteUD) 5 de marzo de 2019

Ayer lunes cuatro de marzo se conocieron más detalles de la operación Hubido-Lezurra con al menos cuarenta víctimas de extorsión. Además de las detenciones, han sido bloqueadas