Una VARgüenza que no tiene fin

Paco López, siempre comedido y comprensivo con los árbitros, explotó en la sala de prensa de Butarque. Con un discurso sencillo y sin rodeos. Siempre ha estado al lado de los árbitros y comprende sus errores, pero algunos son imposibles de entender. El último de ellos fue el de la jugada de Borja Mayoral y Cuéllar como protagonistas. El primero de ellos saltó en recto sin sacar los brazos ni las piernas. Un salto limpio que acabó con una salida horrible del meta del Leganés y un gol de Coke que no subió al marcador. El colegiado había pitado menos de un segundo antes de que el balón atravesara la red, por lo que el VAR no podía entrar. Y con ese error de Gil Manzano el cabreo creció en un banquillo granota que ya no aguanta más equivocaciones en contra. Como la del penalti de Doukouré que solo vio Iglesias Villanueva o la mano de Vukecvic en el Wanda Metropolitano. En esta ocasión sin embargo, el club no ha emitido comunicado alguno, ni Quico ha llamado a Velasco Carballo para pedir explicaciones porque creen que las declaraciones de Paco López y del vestuario son suficientes. Eso sí, tocará mirar con lupa la próxima actuación arbitral.

El partido ante el Leganés era clave. Significaba meter distancia con la zona de descenso y prácicamente asegurar la permanencia. Un error de Luna puso el partido cuesta arriba pero el equipo se recompuso y en la segunda parte fue superior. Uno de los más destacados, Borja Mayoral, fue protagonista de la acción más determinante del choque. Una jugada en la que Cuéllar, un habitual en esto de las polémicas, estuvo inteligente yendo a chocar con Mayoral. Sobre todo porque en prácticamente el cien por cien de los casos los árbitros, para lavarse las manos, señalan falta del delantero por sacar el brazo o por molestar la salida del meta. En Butarque sin embargo el '9' realizó un salto limpio. Menos para Gil Manzano. El colegiado señaló falta, al contrario de lo que señala el protocolo VAR, que indica que hay que dejar acabar la jugada si es 'próxima a gol'. Y así fue. Coke marcó, pero el tanto no pudo subir al marcador.

Y en rueda de prensa Paco López explotó. Sincero y contundente. en Butarque. «No hay excusas. Es una realidad. Los árbitros me lo agradecen cuando los defiendo. Yo transmito valores de deportividad pero llega un momento... Entiendo los errores, pero son tantos continuos. Si tenemos la herramienta del VAR es tan sencillo como esperar a que acabe la jugada. Es una más. El Madrid la semana pasada, contra el Getafe hubo dos penaltis. Son tantos ya... prometo que me cuesta mantener la cautela», señaló.

Lo hizo a pesar de que hasta la fecha siempre se había mostrado prudente. Así fue en el Wanda Metropolitano, donde unas manos de Vukcevic, que la normativa no recoge como penalti, acabó con el Atlético a once metros de Oier. También cuando Iglesias Villanueva se inventó un penalti de Doukouré. Incluso ante el Getafe. Por ello, tras las palabras de Paco, el club no llamó a Velasco, ni hizo comunicado. El enfado del técnico deja claro, al menos de puertas para fuera, que ya nadie se calla en Orriols.



Levante Fans exige responsabilidades

La grada de animación del conjunto granota escribió los errores arbitrales en un comunicado y apuntó en concreto a cinco de los últimos seis encuentros (Sevilla, Getafe, Celta, Madrid y Leganés), así como también a la vergüenza del penalti de Vukcevic. En el comunicado, Levante Fans asegura que entiende que existen errores pero señala que es incomprensible que siempre los perjudicados sean los mismos. Por ello exige responsabilidades a LaLiga, la RFEF y al Comité de árbitros.