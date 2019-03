Calleja: "La victoria es un subidón"

Calleja, tras el triunfo del Villarreal en el Ciutat de València, destacó el valor anímico de la victoria: "Es que llevamos mucho tiempo en descenso y verte fuera es un empujón anímico. Aquí no se deja de sufrir porque queda mucho, pero no es lo mismo verte en Segunda que fuera de ella. Hay que seguir corrigiendo errores. La victoria es un subidón. Anímicamente nos viene muy bien. Llevabamos mucho tiempo sufriendo sin conseguir sacar la cabeza y ahora dependemos de nosotros mismos.Tenemos el partido de Europa primero y luego un rival directo que nos ayudaría a sacar la cabeza. Hay que tener la cabeza fría y a seguir trabajando".

Respecto a la lesión de Pedraza, confía en que no revista gravedad: "Creo que es un golpe con una herida, pero no tiene más consecuencias". El club poco después ha confirmado lo explicado por el técnico.