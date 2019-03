Polémicas arbitrales: Paco López no puede más

El técnico del Levante UD, Paco López, no ha podido esconder su malestar evidente por las decisiones arbitrales de las últimas semanas. El de Silla ha aprovechado el postpartido ante el Villarreal, en el que han anulado un gol a su equipo por un ajustadísimo fuera de juego (vía VAR), para enumerar las citadas polémicas.

"Esta vez parece ser que ha sido el talón muy poquito adelantado. La otra vez, contra el Madrid, un posible ruido; el otro día (en Leganés), que se pita un poco antes de que acabe la jugada. Contra el Celta, un mínimo contacto...", ha apuntado Paco López, quien no ha ocultado que "uno ya se empieza a cansar, sinceramente".

López ha justificado su queja. "Yo que no he dudado en defenderlos (a los árbitros), lo primero que debo hacer es defender a mi equipo. Por eso digo las cosas, aunque no voy a incidir más porque esto no nos lleva a más cosas".