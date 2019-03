Hay que pasar página de la Copa por la tercera plaza

Al Levante todavía le pesa la losa de la eliminación en la Copa de la Reina y eso que desde aquel inesperado adiós en los penaltis ya ha pasado casi mes y medio. El 30 de enero no solamente se truncó el sueño de las semifinales sino que el impacto acabó por enterrar definitivamente después las opciones de pelear con Atlético y Barcelona por el título o la segunda plaza que da acceso a la Champions. La realidad es la que es y hasta ahí aguantó el Súper Levante. Echando un vistazo a los cursos anteriores, el paso adelante es incuestionable, pero la apuesta tan fuerte y las sensaciones que transmitía han convertido el objetivo de la tercera plaza en un premio menor. Para atar el 'bronce' de la Liga Iberdrola hay que atajar la dinámica negativa. Son cuatro jornadas sin ganar (tres empates y una derrota contra el Espanyol en la última cita antes del descanso por selecciones) y Athletic y Betis están a ocho puntos. Es mucho margen, pero hay que empezar a volver a ganar, sobre todo para el ánimo de un vestuario que necesita que el trabajo vuelva a tener resultados positivos. Kino García dará hoy la lista de convocadas. La novedad será la argentina Banini, ya recuperada de la lesión que le ha dejado fuera de combate en los dos últimos encuentros. La que también recuperará su sitio en el once será la internacional Ivana, suplente en el tropiezo en la Ciudad Deportiva del Espanyol.

El Granadilla se cruza en el camino por tercera vez, la primera en la Ciudad Deportiva de Buñol y de nuevo entre semana como el duelo de la primera vuelta en la isla. Aquel 0-6 supuso uno de los resultados más abultados de la temporada, junto al 7-0 tres días antes al Málaga de exgranota Antonio Contreras. Fue un 'set' en blanco condicionado por las rotaciones que introdujo Pier, el técnico tinerfeño, en el once ya que reservó muchas de sus teóricas titulares para el duelo posterior en la Copa de la Reina en el mismo escenario. Cuatro días más tarde fue ese duelo de octavos a partido único y la balanza cayó también del lado de las de Orriols desde los once metros tras el 4-4 en los 120 minutos previos. Dos enfrentamientos entrelazados y 10 goles a favor: Soni (3), Charlyn Corral (2), Alharilla (2), Jéssica Silva, Claudia Zornoza y uno en propia en Liga de la exvalencianista Joyce. Pese a estos dos precedentes, no hay que olvidar que el Granadilla venció 0-1 en el último cara a cara en la competición doméstica con la diana de la exgranota Marijose Pérez, que lleva tres de las últimas cuatro jornadas marcando. Son séptimas, a doce puntos de distancia de las granotas, y acumulan tres victorias consecutivas.