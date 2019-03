Morales, irónico con el VAR: "Mi talón es más grande de lo que se espera"

El 'Comandante' José Luis Morales se ha pasado por los micros de Sin Tregua, en la 97.7 Radio Levante, para analizar la compleja situación del equipo, las polémicas arbitrales y el próximo partido que el equipo jugará ante la Real Sociedad el próximo viernes (21.00 horas).

Estas son algunas de las reflexiones del capitán granota:



La polémica arbitral

"Semana tras semana estamos saliendo perjudicados con algunas decisiones con el VAR y los árbitros. No nos sirve de excusa, pero nos está afectando."

"El equipo está teniendo buenas sensaciones. Hacemos muy buenos partidos. El equipo tiene muy trabajada la idea del míster. La pena es que después de subir el nivel de juego en Vigo no hemos podido conseguir puntos y ha sido por ciertas decisiones en las que nos han perjudicado."

"Desde dentro nos estamos cargando este deporte. Son errores que pueden cometer las personas igual que nos ha tocado en anteriores partidos no hace mucho. Estamos saliendo perjudicados pero debemos seguir pensando en lo bien que salimos a jugar. Estamos haciendo buen fútbol."

Pueden decir que somos demasiado valientes, pero así tenemos más opciones para conseguir puntos. Si todo hubiera ido de forma normal, en los últimos tres partidos el equipo habría sumado más puntos."



La valentía y los despistes finales

"El equipo hizo un buen partido ante el Villarreal. Los goles los encajamos al final y fue cuando el equipo estuvo más plantado en nuestro campo y dejamos que fueron ellos los que tomaran los riesgos. Es en una contra de una contra nuestra cuando recibimos el gol. Salimos a la contra o perdemos el balón donde nos castigan mucho".



El polémico fuera de juego del domingo ante el Villarreal

"El talón en esa jugada es más grande de lo que se espera (risas). al margen de si es o no fuera de juego, se debería valorar si por esos 2 cm sale beneficiado el equipo en el gol. La jugada acaba en gol, pero no viene porque yo me aproveche. Al contrario, yo me estoy saliendo hacia fuera. No es una jugada en la que el talón sea la parte con la marque el gol. Igual que hay interpretaciones en el juego, también se debería poder interpretar estas jugadas."

"No creo que sea como para pensar que el gol viene porque mi talón está en fuera de juego. Si el VAR está para dar justicia: si se consulta en el VAR para hacer ciertas interpretaciones, aquí también se podría interpretar que yo no me aprovecho en esta jugada. La cámara tampoco está recta a los jugadores, no se ve la parte de atrás del jugador. Hay muchas cosas por las que se pudo no haberlo pitado."

"Se quiere hacer tanta justicia con el VAR que se acaba con la esencia."



Medié Jiménez, Mestalla y el VAR

"Yo le pregunté los motivos por los que tardaban tanto. Y le dije que si era tan tan justo que se acercara a verlo. Le escuché decir que era de una jugada anterior. Esperemos que sea casualidad y que no haya nada premeditado por aquel error que cometió y por el que fue castigado."



La racha del Levante: 0 de 9 puntos

"Tenemos inquietud por esta racha. Estamos tranquilos porque estamos jugando bien. Donde menos acierto estamos teniendo es en el área rival y antes estábamos mucho más acertados. El otro día nos costaba un poco. La jugada de Coke, la de Simon que se va llorando fuera son ejemplos. Tenemos que darle un puntito más a la finalización y el equipo conseguirá los puntos que se está meriendo por juego."

"No estamos en una situación dramática como la del año pasado. Todavía quedan muchos partidos y tenemos que llegar a los 42 puntos."



El sistema de Paco López

"El sistema nos está viniendo y bien y los jugadores estamos acoplados. Si hubiéramos materializado los goles, no se estaría hablando de ciertas cosas. Pero al no conseguir los puntos que estaban en juego. Y eso hace que la gente de fuera tenga dudas."

"Paco López está tranquilo porque el equipo juega a lo que él quiere. Es evidente que si no ganas entran dudas. Él está convencida de que la forma en que jugamos tenemos más probabilidades de ganar partidos y sumar puntos. No cambiará su estilo."



¿Delantero o extremo?

"Yo creo que al final todo dependerá del sistema. Con Paco, si está muchos años con nosotros y yo sigo muchos años en el Levante, yo creo que se verá un Morales de delantero salvo situaciones en las que utilice un 4-4-2 y me tire a la banda."

"Si el año que viene llegan refuerzos, quizás me vea relegado a la banda izquierdo, pero nosotros tendremos que acomplarnos."



¿Y en el lateral?

"Cada jugador está capacitado para cierta zona del terreno de juego, pero cada entrenador tiene sus ideas. Cuando me ha tocado de lateral he intentado hacerlo bien y de delantero lo he intentado también. Es posible que ahora disfrute más."



Rubén García y su nivel en Osasuna

"Salir un año le ha beneficiado y le está viniendo bien. Necesitaba un año así. Esperemos que el club valore lo que está haciendo y le podamos tener el año que viene aquí con nosotros."



Jason y Toño

"Lo estamos llevando bien. Hasta el 30 de junio es jugador del Levante. Creo que hasta entonces nos puede ayudar. Sí es verdad que desde fuera es normal que pase lo que está pasando. Pero somos profesionales y tenemos que olvidarnos de polémicas para que el Levante esté el año que viene en Primera. El año que viene, Jason seguirá su camino. Será un compañero más hasta que se vaya."

"Lo de Toño es duro. Fue algo que no te esperas. En el vestuario lo tengo al lado. Tanto en Buñol como en el estadio y que esté tantos días sin venir se echa en falta. Por suerte ha salido y ha demostrado que no tenía nada que ver. Está con nosotros y esperando que se ponga en forma para ayudarno lo que resta de temporada."



Vukcevic: el fichaje más caro de la historia

"Él está integrado. Es verdad que es muy introvertido. En su día le costó adaptarse, pero todos los jugadores que han llegado ya están integrados. El nivel de competencia es muy alto y yo soy partidario de que si el nivel es alto, por mucho que haya costado no tiene que jugar por el dinero que ha costado sino por su nivel. Esperemos que siga mostrando el nivel de los entrenamientos y que cuando tenga minutos los aproveche para remar como todos en la misma dirección."



Campaña y su renovación 'paralizada'

"Creo que tanto Campaña, como Rochina y Bardhi son jugadores de mucha calidad e importantes para el equipo. Las actuaciones que está teniendo no pasan desapercibidas. Lo normal en el fútbol es que haya cambio de cromos o de equipo. Tanto si se marcha o no, creo que el Levante es un equipo para seguir creciendo. Sabemos que no van a cobrar como podrían hacerlo en otros sitios; tampoco se les puede asegurar jugar algún año en Europa, pero el crecimiento que está teniendo el club se verá tarde o temprano. En caso de que salga Campaña los directores deportivos tendrán que trabajar para que el nivel de la plantilla no baje."



La base del equipo: jugadores que llegaron en Segunda

"El mister tiene dudas cada fin de semana. Ahora tenemos un once más regular y es porque los jugadores que estamos dentro estamos en un nivel muy alto. Y esto se consigue por el nivel de intensidad de los entrenamientos, que es enorme. El mister lo tiene muy complicado y lo ha reconocido. Todo el equipo está comprometido y por la labor de ayudar."



Anoeta y la Real Sociedad

"Lo bueno de este equipo es que con todo el respeto al rival, intenta jugarle de tú a tú y ganar todos los partidos y que su afición se sienta orgulloso del equipo que tiene. El viernes iremos a intentar conseguir los tres puntos como siempre. Como dije el otro día tras el juego, si tal y como estamos jugando ganamos, las circunstancias cambiarán seguramente."