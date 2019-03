Error «claro y manifiesto» de Medié Jiménez

Perjudicados en un tercio de los partidos hasta la fecha disputados, 9 de 27, los hombres de Paco López no tenían suficiente con escándalos como el del Wanda con Vukcevic, el penalti al aire de Doukouré contra Casemiro o el 'Butarcazo' por el golpe a de Mayoral a Cuéllar. Todavía faltaba por llegar el gol anulado a Rochina ante el Villarreal: la gota que colmó el vaso.Un gol que le costó una posible victoria, o al menos la posibilidad de poder puntuar, al Levante en una 'final' por la permamencia ante los 'groguets'.

Pues bien, Velasco Carballo le habría dado validez. El Presidente del Comité Técnico de Árbitros y 'jefe' del videoarbitraje valoró la evolución del protocolo de actuación y del VAR a gran escala y declaró que «la colocación de la línea de fuera de juego tiene un margen de error», además de que «nuestros árbitros deben intervenir solo en errores claros y manifiestos».

De este modo, Velasco Carballo puso en evidencia el trabajo de Medié Jiménez en el partido del Ciutat, pues en ninguna de las tomas se puede visualizar la parte más retrasada de Víctor Ruiz, el defensa del Villarreal, porque le tapa Morales. Y en todo caso, la distancia es tan ajustada que nunca sería fuera de juego «claro y manifiesto» como sí que lo fue el error de rearbitrarlo.

«El sistema de VAR permite trazar una línea transversal para determinar si un jugador está en fuera de juego o no. La colocación de esa línea tiene un grado de error y por eso el VAR solo debe ayudar a corregir un error claro o manifiesto», indicó Velasco Carballo.

No estaba siendo habitual, pero esta vez si se justificó el la posición adelantada de Morales con imágenes y líneas. El árbitro, tras una larga consulta de Medié Jiménez a los mandos de las pantallas en Las Rozas, terminó anulando el gol del Levante y condenarlo definitivamente. No fue solo el gol; fue mantener vivo al rival en su peor momento.

Al margen, Velasco Carballo hizo referencia al listón del criterio de intervención y explicó que tratan de dejar 'escapar' las acciones más polémicas para evitar el debate, algo que no ha ocurrido con la rigurosidad que se ha tenido con el Levante. «Hemos ido ajustando cosas, como los fueras de juego.El objetivo es que no se nos escapen rojas y penaltis claros, con el cuidado de no intervenir en jugadas grises para evitar un debate nacional».

En este sentido, el responsable de los árbitros de LaLiga destacó que «nos dijeron que interviniéramos muy poco para no romper la esencia del fútbol», algo que parece que se estén empeñando en conseguir, poniendo en su contra hasta a sus principales defensores, como podría ser Paco López. El técnico de Silla siempre se mostró a favor del uso del VAR, pero tras los últimos errores asegura estar «cansado».



Menos excusas, más acierto

Todo comenzó tras el escándalo en el Wanda con el penalti de Vukcevic. Por aquel entonces, el club emitió un escrito con una queja formal por la actuación arbitral y el Comité Arbitral agradeció que Quico Catalán, el presidente granota, llamara para consultar la jugada. «El error cero es imposible», dijo Carballo, aunque la realidad es que según la circular número 4 no eran manos punibles. Tras el 'penalti al aire' de Doukoré a Casemiro se repitió la historia. Las explicaciones fueron referentes al protocolo: si no el error arbitral no es suficientemente claro, el VAR no interviene, pero lo era. Velasco Carballo tampoco dejó muy conforme a Quico.

Sea como fuere, el Levante llevaría 13 puntos más si no se hubiera visto afectado por nueve errores con la sala VOR. De vivir con cierta tranquilidad, al 'miedo'. Pero Velasco Carballo, Presidente del Comité Arbitral, sigue sacando pecho por los avances del VAR. Menos excusas y más acierto. O al menos, medidas para remediarlos... porque Medié volverá a pitar este domingo.