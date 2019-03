Paco López saca la "chuleta"

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha asegurado este jueves que la Real Sociedad, su adversario en Anoeta, está confeccionado para aspirar "como mínimo" a jugar la Liga Europa y recordó que todos los equipos han pasado o pasarán por rachas sin ganar. "Los que sepan gestionar mejor esas situaciones adversas conseguirán su objetivo y en el caso de la Real, se trata de un equipo que incluso podría estar en Liga de Campeones. Eso lo dice todo", ha continuado López.

"Son un equipo que maneja muchos registros, capaz de someterte, con jugadores muy determinantes, pero con todas esas virtudes, si ganamos nos podremos a dos puntos. Eso demuestra lo equilibrada que está la Liga a pesar de la diferencia de presupuestos", ha señalado Paco López en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

El entrenador del Levante se ha mostrado muy contundente a la hora de defender a su equipo, que lleva tus partidos perdidos de forma consecutiva, y ha enumerado los equipos que han sufrido una mala racha esta temporada ayudado por "una chuleta", como el mismo ha reconocido: "Ya dije en octubre que casi todos los equipos iban a pasar rachas de no ganar y el equipo que gestionara mejor esas rachas es el que iba a conseguir cumplir los objetivos".

Sin embargo, Paco López reconoció que deben mejorar en determinadas cosas, aunque prefiere quedarse con las que han hecho bien como generar muchas ocasiones tanto en transiciones como en juego combativo.



Toño no tiene plazos

El entrenador del Levante ha explicado cómo es la situación de Toño García, que sigue al margen de la dinámica del equipo y no ha sido convocado. "Con Toño hay que ir paso a paso, con tranquilidad. Es una situación totalmente anormal, que es novedosa para todos y para él principalmente. No hay un plazo, está trabajando al margen y no solo en lo físico. Está trabajando al margen pero convive con el grupo y esta en fase de adaptación.