Por oportunidades no será

A la pregunta de si es necesario poner más empeño en cerrar los partidos y evitar sobresaltos como el del Villarreal, Paco López respondió con un alegato de la capacidad ofensiva granota. Su conclusión es que hay que continuar puliendo la faceta defensiva, donde se están limitado las llegadas rivales, pero sin restar de cara a la meta contraria. El Levante, es cierto, crea (casi) siempre un buen número de opciones de gol.

Otra cosa es que las desaproveche; o que si las aprovecha, el colegiado y el VAR no agüen la fiesta. Ambos escenarios se han repetido en las siete últimas jornadas, pues solo en dos de ellas el equipo ha logrado marcar de manera 'legal'. De la pegada rival quedó constancia en el duelo del Ciutat. Los realistas, a merced durante la primera mitad, hicieron tres goles en solo diez minutos en la segunda mitad. El equipo de Imanol Alguacil se alimenta del intercambio de golpes en las dos áreas, más si cabe en Anoeta. El talento en los costados de Januzaj y Oyarzabal y el remate de Sandro la sustentan, del mismo modo que hay momentos en los que la permeabilidad defensiva les penaliza gravemente: la goleada del Pizjuán del domingo, sin ir más lejos.

Los de Orriols no han bajado su producción ofensiva ni durante la actual mala racha. Muy pocos son los partidos en los que no superen los diez remates, aunque no todos ellos terminen entre palos. El de la primera vuelta frente a los realistas marcaba un pico de 17 tiros. En Butarque llegaron a 15, sin contar el mal anulado a Coke que hubiera supuesto el empate. Paradójicamente, cuantas más veces ha probado fortuna el Levante peores resultados ha obtenido. Llegó a 20 en el 0-5 encajado contra el Barça, y a 19 en el 2-6 del Sevilla y en el 2-2 del Girona en el Ciutat.

El de esta noche será un partido para delanteros y para porteros. En lo que a los primeros se refiere, Paco López se lleva a San Sebastián a todos los que tiene en plantilla después del traspaso de Boateng al Dalian Yifang. Sacando a Dwamena de la ecuación, por su condición de último recurso, el técnico tendrá que elegir de nuevo entre Roger y Mayoral para acompañar en punta a Morales.

Respecto al encargado de situarse entre palos ha habido debate tanto en Orriols como en Anoeta; Rulli y Moyá se han repartido prácticamente a partes iguales los minutos en territorio donostiarra en lo que va de curso. El argentino está eternamente en el disparadero por su errátiga gestión del balón parado; uno de los puntos débiles de su equipo y uno de los principales viveros goleadores (8) de los de Paco López.

La Real fue el pasado verano uno de los equipos que se interesó por Aitor, quien finalmente recalaría en el Levante a cambio de un millón de euros. Conocedor de que tiene una vía de escape cifrada en 1'5 millones hasta el 30 de junio, Roberto Olabe, director deportivo txuri urdin, no quita ojo al de Arrasate.