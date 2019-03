Paco Lopez: "Lo que he les dicho al descanso a los jugadores es irreproducible, mejor dejarlo ahí"

Pese a la victoria, Paco López, entrenador del Levante UD, se mostró enfadado con el rendimiento de su equipo a pesar de que logró sumar un empate en su visita al estadio de Anoeta ante la Real Sociedad. El téncico granota, que no quiso reproducir la bronca que les dio a los futbolistas en el descanso, cree que a su equipo le faltó intensidad y no encuentra explicación al rendimiento de la primera mitad.

Esta es la rueda de prensa de Paco López:

Causas del mal primer tiempo: "Hemos hecho una primera parte no creo que solo tenga una causa. Hay muchas cosas de las que tenemos que aprender y saber que no podemos permitirnos el lujo de hacerlas tal y como están las cosas".

Muy enfadado: "Faltó presión e intensidad en Primera división y contra un equipo con talento, los carrileros abajo, hay que aprender e insistir. Primera es complicada pero si no mantienes la agresividad e intensidad sin balón puede pasarte como la primera parte de hoy, que un equipo como la real, que tiene su merito, te puede hacer lo que te ha hecho.

Mejor segunda mitad: "En la segunda fue distinto, fuimos mucho más reconocibles con la intencion de empatar y darle la vuelta. Otro equipo hubiera dado un paso atrás en nuestra situación, pero el equipo ha tenido la actitud de querer ganar el partido".

Bronca al descanso y el punto: "Irreproducible lo que he dicho al descanso. Mejor dejarlo ahí. Y bueno el punto como vienes de tres partidos sin sumar, en un campo como Anoeta, es un punto dolent. Pero siempre queremos sumar de tres en tres, pero teniendo en cuenta las circunstancias estamos un punto más cerca del objetivo".

Empate merecido: "Viendo el nivel de juego de los partidos anteriores sí, peor no creo que sea inmerecido el punto de hoy".

Refresco durante el parón: "Nunca sabes, pero el parón lo tenemos ahí. Vamos a aprovecharlo bien apra seguir avanzando, mejorando, creciendo en determinados aspectos y saber vivir los momentos determinados que tiene el partido, sobre todo a nivel emocional. No nos tiene porque poder la necesidad, ni la obligación, hemos demostrado que tenemos suficientes argumentos para ganar en cualquier campo y contra cualquier rival, pero siempre mostrando las señas de identidad de este equipo y que han sido reconocibles durante todo el año.

Gol de estrategia: "No vamos a dar pistas al rival. Ya la hicimos en Vigo y no salió, no acabó en gol. Pero hoy me alegro por la gente que juega cerca de la portería (Roger, Morales y Mayoral), es importante siempre que hagan goles".

Lesionados y tocados: "Sí, todos han jugado por que están en plenas condiciones. Postigo por la cantidad de tiempo parado. Chema ha hecho un gran partido. Muy bueno".