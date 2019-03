El descarte silencioso de Paco López

Una de las grandes sorpresas en San Sebastián fue la ausencia de Raphael Dwamena en el viaje de la expedición al choque de Anoeta. El delantero ghanés, que sí estaba en la convocatoria previa, no estuvo en el avión con el resto de la plantilla. Cabe recordar que Paco López tenía que realizar varios descartes y finalmente Dwamena fue uno de los elegidos durante la mañana del viernes, aunque no por decisión técnica, si no debido a una lesión. El ariete llevaba demasiado hinchado el tobillo y aunque fue incluido en la lista en vistas a una mejoría, la zona inflamada no mejoró y por eso se decidió que no estuviera junto al resto del equipo.