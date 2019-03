Medié Jiménez vuelve a liarla

Medié Jiménez se ha convertido en un habitual de la polémica. El árbitro, que señaló desde la sala del VOR fuera de juego de Morales ante el Villarreal, no ha revisado bien la jugada del 1-1 del Valladolid en Ipurua. El colegiado, que señaló saque de portería en un primer instante, cambió de decisión tras ver la pantalla y señaló pena máxima. Daniele Verde convirtió el penalti y empató el choque para ver cómo su compañero Sergi Guardiola daba la vuelta al marcador minutos después. Sin embargo, en la acción sorprende la diferencia de criterios del trencilla, quien hace tan solo una semana anuló un gol al Levante ante el Villarreal.

Cabe recordar que en las últimas semanas se está viendo como en acciones en las que se cambia una decisión inicial, y en la que se revisa si existe o no fuera de juego, después la realización no mostró las líneas. En el Celta-Betis de Balaídos y en el Levante-Villarreal sí se hizo para reforzar la versión del VAR. En Ipurua sin embargo los árbitros vuelven a protegerse ante las posibles críticas. En definitiva, el sistema del videoarbitraje sigue dejando claro que no está a la altura de una competición como la española.