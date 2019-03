A punto para hacer historia

Quedan tres jornadas para concluir la temporada regular en División de Honor juvenil y la espectacular remontada del Levante en las últimas semanas —el conjunto dirigido por Alessio Lisci ha conseguido nueve victorias seguidas— ha hecho que la parte alta de la liga esté echando chispas con groguets y azulgranas a un punto de distancia jugándose el título de campeones.

El Vila-real dirigido por Tena es el primero clasificado y si no pincha en lo que le resta por jugar, será campeón después de una temporada en la cual busca su octavo título de campeón de liga. Las cuentas son claras para los groguets.

Por detrás del Submarino es el equipo granota quien ahora está ya a solo un punto de distancia del líder y es segundo, circunstancia a la cual hay que añadir que los azulgranas tienen el enfrentamiento directo con los groguets ganado en el caso de una hipotética igualada final a puntos porque les han ganado los dos enfrentamientos directos. Este fin de semana ganaron con goles de Raúl y Cantero 2-0 ante el Kelme y esta generación en la que también destacan futbolistas como Toni Herrero o Pitu, busca un título sin precedentes. Sería la primera vez que el conjunto azulgrana lograría alzarse con el título de campeón de Liga en la máxima categoría juvenil y bajo el formato actual.

El Valencia, por último, prácticamente dijo adiós a sus opciones de luchar por el título este fin de semana al perder (1-3) en Paterna ante un Albacete que a pesar de no estar todavía salvado, se puede decir que no se jugaba nada. Además, el equipo dirigido por Mista ha dicho adiós virtualmente incluso a la segunda posición que ahora ocupan los granotas y necesitaría dos tropiezos seguidos del Levante para clasificarse. Un batacazo.



Kelme y Torre Levante

Así está la parte alta y por bajo, con el Racing d'Algemesí ya en Liga Nacional pese a su último triunfo ante el Ranero, todo hace pensar que Kelme y Torre Levante se jugarán la permanencia en estas tres jornadas que restan, aunque lo Alboraya tampoco se puede relajar.

Con ese panorama esta jornada vigésimo séptima de este próximo fin de semana del 23 y el 24 de marzo el encuentro Kelme-Villarreal, con los ilicitanos jugándose el descenso y los amarillos el título, se prevé vibrante. El Kelme actualmente es el equipo que limita la permanencia —hay que recordar que bajan cuatro equipos— gracias a su 'goalaverage' favorable ante el Torre Levante puesto que los de Orriols limitan el descenso con la misma puntuación. Valencianos e ilicitanos saben que cualquier error puede ser definitivo en un tramo final de temporada donde se juegan todo el trabajo del año.



El Alboraya lo tiene a tiro

También el Ciudad de Cuenca-Alboraya se prevé tenso con los primeros luchando para salir de la zona roja y los valencianos sabiendo que si ganan están salvados. Son dos equipos de la parte baja, y aunque los 'chuferos' poco a poco se van convirtiendo en unos habituales de la categoría, son conscientes de que en Cuenca tienen la posibilidad de dar un salto definitivo.

Posteriormente, en la penúltima jornada, hay un Alboraya-Kelme y en la última uno Kelme-Valencia y un Racing d'Algemesí-Torre Levante con los primeros ya en Liga Nacional. Esos partidos pueden ser definitivos o no, pero lo que es incuestionable es el hecho que la categoría está casi más atractiva que nunca en ls últimas temporadas.