Seis preguntas para Tito

Sea o no definitivo, este jueves 21 de marzo es el 'Día T'. Y es que tres semanas después de la primera, el Consejo de administración está convocado a una segunda reunión para analizar el futuro de Tito y si se negocia o no su renovación.

A escasos tres meses de que el director deportivo y toda la parcela técnica termine contrato, en el club siguen pillándose los dedos y sin saber qué pasa por la cabeza de Quico Catalán. El presidente, con dudas al respecto, ha ido ganando tiempo desde el mercado de enero y dilatando el momento hasta casi final de curso.



Igual que en 2016, cuando la no continuidad de Manolo Salvador se conoció a finales de abril. El descenso aún no era matemático, pero la decisión estaba tomada. Aunque su nombre había trascendido antes, el 20 de mayo se hacía oficial la contratación de Tito después de un casting a directores deportivos en el que el ganador fue el ex de AFE, sin experiencia entonces en el cargo pero respaldado por Carmelo como secretario técnico.



En principio no está aclarada la duda de si Tito defenderá personalmente su proyecto después de que la directiva le pidiese que presentara uno por escrito con el plan deportivo y el organigrama a su mando. Y es que son muchas las preguntas en este momento en este respuesta. Las principales, estas seis: