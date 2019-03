El Levante Femenino tiene la ilusión de vencer al líder

El futuro de la Liga Iberdrola está en manos del Levante. La derrota del Atlético en el partidazo del récord del Wanda ha reducido su ventaja con el Barcelona a tres puntos y en Buñol no le queda otra que recuperar la sonrisa para no dar más alas a las catalanas, que hoy tampoco lo tendrán fácil en el Mini frente a un VCF Femenino que atraviesa su mejor momento de la temporada. En Orriols también hay alicientes. Las granotas están en alza después de sus dos últimas victorias seguidas ante el Granadilla (3-2) y en Málaga (0-1) y una tercera contra el líder para abrir la jornada demostraría que el Súper Levante todavía tiene esa ambición extra del paso adelante en los despachos de esta temporada, aunque ya no existan objetivos clasificatorios más que sellar matemáticamente la tercera posición. El 'bronce' es virtual ya que la distancia con Athletic y Betis, cuartas y quintas respectivamente, es de 11 puntos y solamente faltan 18.

En la Ciudad Deportiva Wanda ganó el Atleti. Aquel 2-0, con goles de Ludmila y Laia Aleixandri, supuso la primera derrota granota de la temporada. Las opciones de soñar en grande se redujeron allí y acabaron disipándose después del golpe que supuso la eliminación en la Copa de la Reina a manos del Sevilla y que repercutió en la competición doméstica con cuatro encuentros sin ganar (tres empates y una derrota). Por su parte, el Atlético no había dado muestras de debilidad hasta la pasada jornada en la fiesta del fútbol femenino. Llevaba 17 encuentros ganando entre Liga y Copa. Ahora acumula 66 de los 72 puntos en disputa y los únicos sin atar han sido los seis contra el Barcelona. Son quince unidades más que las granotas, que a estas alturas del curso no llegaban a estos dígitos (51) desde los 50 de la temporada 2012/2013 con Antonio Contreras.

Sorprendió también en el Metropolitano que el Atlético se quedara por primera vez sin marcar tras 24 jornadas disputadas. Con 79 tantos es la escuadra más goleadora de la Liga Iberdrola. El reto para el Levante es mayúsculo. En Málaga volvió a dejar la portería a cero, algo que no sucedía desde el 9 de febrero en el 0-0 en la Ciudad Deportiva del Real Betis. Hoy la misión será para Ruth e Ivana, de nuevo una pareja asentada en el once titular, con Ona Batlle en el carril zurdo y el interrogante está en el lateral derecho donde Lucía volvería a la lista tras cumplir sanción, Marta Corredera podría recuperar su sitio en el '2' tras ser suplente la pasada jornada o que Guti repita en el costado. La guardameta Andreea Paraluta, Corredera y Soni se reencontrarán con el equipo con quien conquistaron las dos últimas ediciones de la Liga Iberdrola. También será un encuentro especial para la granota Claudia Zornoza, de 2011 hasta 2014 de colchonera, y la atlética Olga García, de 2013 a 2015 en Orriols.

Charlyn contra Jenni

Será el cara a cara entre Charlyn Corral y Jenni Hermoso. 36 tantos repartidos entre ambas a partes iguales. El duelo individual directo por ser la Reina del gol, con permiso de la donostiarra Nahikari (15), la leona Lucía García, la manchega Alba Redondo y la valencianista Mari Paz (las tres con 13) que pisan los talones. Un reinado que defiende la mexicana con sus 24 dianas de la campaña 2017/18. Jenni, que ha vuelto este curso a España tras su estancia en el PSG, fue la killer en la 2016/17 con sus 35 goles con la elástica del Barcelona. Charlyn, que estuvo en la órbita del Atlético el pasado verano, ha marcado ante nueve equipos: Fundación Albacete, Real Sociedad, Espanyol, Málaga, Granadilla, Madrid CFF, Athletic, EDF Logroño y SC de Huelva. También Jenni ha visto puerta contra nueve oponentes: Málaga, EDF Logroño, Athletic, Sevilla, Madrid CFF, Fundación Albacete, Real Sociedad, Real Betis y Granadilla.

El sueño de tumbar al líder no solamente pasa por las botas de Charlyn. Al lado de ella habrá más pólvora con Alharilla, que ha marcado en las dos últimas victorias para un total de 7 (es la segunda máxima goleadora del equipo), una Soni que necesita un partido siendo protagonista, el talento de Banini y el futuro prometedor de Eva Navarro, que a principios de abril disputará la Ronda Élite con la Sub-19 en Galicia. Kino García recupera en la convocatoria que ha dado de 20 jugadoras a Lucía y Jéssica, ausentes en Málaga por tarjetas. Buceta es la única lesionada.

Ocho jugadoras (Sonia Prim, Lucía, Maitane, Charlyn y Alharilla fueron titulares, mientras que Nerea, Carol Marín y Palacios entraron en la segunda parte) resisten en la plantilla de las que participaron en el último precedente en Buñol. Fue el 16 de diciembre de 2017 y las colchoneras golearon (0-4) y rompieron una racha de tres victorias seguidas que atravesaban las granotas. Este curso, el Levante solamente ha cedido de local tres empates (VCF Femenino en el Ciutat, SC Huelva y Real Sociedad) y una derrota (el 0-1 del 12 de enero contra el Barcelona). Al Atlético simplemente se le ha escapado de visitante los puntos en el revés del Mini del 18 de noviembre.