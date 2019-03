De los cuatro internacionales que el Levante tiene en este parón de selecciones repartidos por el mundo, el turno ha sido este viernes para Moses Simon y Vukcevic después de que el jueves abriesen el fuego Mayoral y Bardhi.

El montenegrino fue titular en el 1-1 ante Bulgaria, clasificatorio para la próxima Eurocopa, mientras que el nigeriano disputó los últimos minutos del choque ante Seychelles valedero en este caso para la Copa de África de este próximo verano. Aunque entró al campo en el minuto 87, Moses tuvo tiempo de anotar uno de los goles de las Superáguilas.

Pese a contar con pocas oportunidades en el Levante y haber desaprovechado las que ha tenido, la última de ellas en el partido contra el Villarreal, Vukcevic sigue siendo un fijo para Tumbakovic, quien ya recurrió a él cuando a principios de temporada lo alineó con una lesión diagnosticada de la que terminó recayendo y que causó un enorme revuelo en Orriols con queja oficial a su Federación incluida.

El centrocampista, que jugó los 90 minutos, participó en Sofía en la jugada del gol con el que Mugosa adelantó a los balcánicos. Fue con un despeje orientado y al espacio desde la medular que su compañero aprovechó para apuntarse una jugada individual deshaciéndose de dos marcadores. El empate búlgaro llegó al final con polémica y sin VAR para detectar una falta cometida fuera del área tras la que, aun así, el árbitro señaló penalti.

Vukcevic no jugaba un partido entero precisamente desde el incidente diplomático del pasado octubre contra Serbia. Y es que como levantinista, ante el Lugo en Copa y el Atlético en el Wanda el día del polémico penalti, no ha superado nunca los 70 minutos de autonomía. Con su selección, en cambio, acumula dos a la espera de continuar adelante en un grupo en el que también están Inglaterra, Chequia y Kosovo. Los nueve millones de su traspaso y la realidad de que su perfil no se adapta al estilo de Paco López son dos lastres en su mochila.



Fijo pero no titular en Nigeria

El que poco a poco ha ido cogiendo vuelo es Moses Simon, si bien eso no le está alcanzado para ser titular con Nigeria aunque sí para volver a un fijo en todas sus convocatorias tras haberse quedado fuera de las anteriores. El nigeriano, tercer fichaje más caro dela historia granota con con cinco millones, jugó y marcó ante la débil Seychelles después de sustituir al exgranadista Ighalo. Pese a tratarse de un extremo, donde ha encontrado su sitio en Orriols es como carrilero derecho. La caída de Jason le ha aupado a la titularidad, si bien en Anoeta no jugó de inicio. Cuando entró, eso sí, fue de los mejores con su verticalidad y velocidad para romper a los espacios.

La jornada para los internacionales del primer equipo había empezado el jueves con los 72 minutos de Borja Mayoral, que no marcó ante Rumania y fue sustituido por el exvalencianista Rafa Mir. Bardhi, por su parte, tuvo un papel más destacado con Macedonia en su partido contra Letonia e incluso rozó un gol olímpico. Antes de volver a València, a todos les queda todavía un choque internacional más por jugar.