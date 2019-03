Mensaje de Petón al Levante UD por el fichaje de UD de Jorge Miramón

José Antonio Martín Petón, consejero de la SD Huesca y presidente de la Fundación Alcoraz y Podoactiva, ha aprovechado este viernes un acto de esta última para ofrecer su versión sobre el posible fichaje de Jorge Miramón por el Levante UD. El mandatario, exfutbolista y también tertuliano, ha defendido que en caso de salvación el lateral derecho continuará un año más en El Alcoraz. También ha acusado veladamente de que la aparición de la noticia busca desestabilizar a los altoaragoneses de cara a su inminente visita al Ciutat de València, el próximo 7 de abril.

"En el fútbol las cosas casi nunca son por azar y que aparezca la noticia esa cuando nosotros vamos a ir a jugar a Valencia, es algo que con otros futbolistas de otros equipos, cuando se dan circunstancias parecidas, también sale", ha apuntado Petón. "Creo que Miramón no va a jugar en el Levante por una razón sencilla, tiene contrato en vigor si el Huesca se queda en Primera", ha asegurado, para después apostillar. "Que se despidan en el Levante".



La situación actual

El acuerdo entre el lateral derecho y los granotas, que han tenido varios rivales de LaLiga Santander en la puja, está pendiente de la pertinente revisión médica y la firma del contrato. Miramón firmó por un año a su llegada a El Alcoraz, en el verano de 2018. De acuerdo con la versión de Petón, este se prolongaría automáticamente en caso de permanencia. Una posibilidad que desde el propio entorno del jugador niegan.

Los altoaragoneses, en cualquier caso, son colistas y se encuentran a siete puntos de la zona de salvación a falta de diez jornadas. Este domingo visitan el Santiago Bernabéu, donde la presencia del defensa está en duda. Arrastra molestias en el bíceps femoral desde principios de mes y solo en la sesión de este viernes se ha ejercitado con el grupo.



Francisco no duda de su profesionalidad

"Hay que saber gestionar este tipo de informaciones que van a salir, no solamente de Jorge. Nuestros futbolistas han hecho buena temporada y la gente se fija en ellos, pero serán tan profesionales como lo han sido hasta ahora. Yo no tengo ninguna duda de nadie, todo lo contrario. Estoy encantado con ellos, sé que van a dar todo por el equipo, sé que estas 50.000 personas que estamos en Huesca merecen eso y nadie se va a salir de allí y al que se salga lo apartaríamos nosotros antes, que no es el caso", ha destacado el técnico de la SD Huesca, Francisco Rodríguez, al respecto.