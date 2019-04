Más minutos con Montenegro que como granota

Vukcevic no viajará a Bilbao. En un partido clave para el Levante. En plena dinámica negativa y con la ausencia de Bardhi. El montenegrino no estará por un golpe en la zona escapular en el duelo ante el Eibar, según informó Paco López, pero la realidad es que su baja deja una sensación amarga. Después de jugar todo en el parón de selecciones con su país, el jugador apenas jugó once minutos contra el conjunto armero pero fueron suficientes para que un choque le dejara KO. O al menos esa es la versión oficial.

El fichaje más caro de la historia de la entidad solo ha disputado 383 minutos en competición liguera con el Levante y solo en cinco ocasiones lo hizo como titular, partidos en los que no se logró la victoria. El número de minutos no los podrá aumentar en Bilbao, donde curiosamente se le presentaba un contexto propicio para volver a salir en el once inicial, algo que no hace desde el pasado 11 de febrero contra el Alavés en Mendizorroza.

Una de las cosas a destacar es el papel de Vukcevic con la selección de Montenegro. Desde que fichó por el Levante, el centrocampista ha sumado más minutos con su combinado que con la entidad granota (432 por 383), un dato que refleja la poca participación de un jugador que hasta la fecha, y a falta de solo 9 jornadas, no se ha adaptado.