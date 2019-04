"He tenido que contar hasta diez, veinte, treinta y cuarenta"

Decisiones del árbitro

-Yo desde el juego lo único que digo es que el segundo tiempo nuestro equipo, mi equipo, ha hecho un gran segundo tiempo. Ha merecido empatar cuando lo hemos hecho e incluso se ha quedado corto. Hemos merecido darle la vuelta. Sobre el extraño final, después de nuestro empate se produce una jugada polémica, por llamarlo de alguna manera, como otras que se han visto en el partido, y en las que salimos de nuevo perjudicados.

Paciencia

-Hoy he tenido que contar no hasta diez, sino hasta viente, treinta o cuarenta. Porque ya está bien. La mano que hay dentro del área del Athletic, creo que era de Iñigo... voluntaria o no, el caso es que si hay duda no nos pitan a favor. Según he visto por televisión hay un ligero contacto y los árbitros normalmente eso que oigo yo de el portero en el área pequeña, es mentira. Lo han desmentido los árbitros. Hay un ligero contacto, pero repito... ante la duda, en contra. Y en la última jugada me cuentan que toca balón, pero después de tocar balón pisa a Muniain creo que es. De nuevo, ante la duda, en contra del Levante. Los entrenadores, los árbitros... todos nos equivocamos. La herramienta del VAR es valiosa para los árbitros, pero como siempre está el tema de la 'interpretación', pues nos dan la espalda.

Arbitrajes

-Nunca diré que los árbitros van en contra del Levante. Los árbitros no quieren salir a perjudicar a nadie, pero sí que digo que en decisiones dudosas lo más fácil es arbitrar al equipo rival. Sea quien sea. No se el porqué. Pero las decisiones están ahí. Y las jugadas dudosas nunca nos benefician.

Sensación

El vestuario está roto, indignado. Importencia tremenda. Solo nos queda analizar lo que hacemos mal, porque las hemos hecho para encajar dos goles. Y lo positivo es la reacción del equipo. En San Mamés, contra un equipo como el Athletic, hemos sido muy superiores. Nos tenemos que quedar con eso.

Primera parte

-Vienes a jugar a San Mamés y no puedes pretender que el rival te ayude. Pero tenemos que ser más agresivsos. A veces va con las características de este equipo. Pero en determinadas jugadas el equipo ha dado demasiadas facilidades. Pero en la primera parte el equipo con balón ha estado bien, solo nos ha faltado en los últimos metros estar más acertados.

Partido contra el Huesca

-No se nos escapa a nadie que será un partido importante. Este equipo merece que les apoyen. Hoy de nuevo hemos vuelto a enseñar cosas positivas. Y partir de mañana a subir y a que el Ciutat sea un estadio de todos a una. Que sea un fortín que es lo que todos queremos.

Cabaco-Vezo

-Los jugadores estaban muy indignados y habrá que esperar. Vezo tiene la quinta amarilla y trataremos de ver cómo está la gente. Posibilidades tenemos. Este equipo no se va a rendir. Hemos luchado ante tantas adversidades y ante tantas cosas que no nos vamos a rendir.