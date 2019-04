Con Jason y lo que haga falta

El Levante UD salió del Ciutat el pasado domingo destemplado y con mal cuerpo después de una mañana lluviosa que para colmo terminó con el jarro de agua fría del gol de Sergi Enrich. En un desenlace en el que después de perdonarle la vida fue el Eibar quien estuvo más cerca del triunfo, el empate puso de manifiesto que además de faltar fondo de armario para alterar los partidos desde el banquillo, a nivel de puntos también se echa en falta el abrigo de los que han volado por los fallos arbitrales. Sobre todo los de la trilogía de partidos consecutivos ante Leganés, Real Madrid y Villarreal.

Con ese bagaje a cuestas, que el choque contra el Athletic Club sea hoy y el del Huesca en cuatro días, sin solución de continuidad, se perfila más como un handicap a favor que en contra. Y eso pese al cansancio y el mayor descanso que han tenido los de Garitano. Aun yendo con el gancho a la hora de elegir, Paco López tendrá que tirar de rotaciones. Para los granotas al menos se presenta la oportunidad de resetear muy rápido y pasar de pantalla.

Con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso más el golaveraje ganado con el Celta, los cálculos continúan apuntando a los 39-40 puntos para salvarse. Encima del alambre, con los próximos seis en juego el Levante está en disposición, en el mejor de los casos, de dejar el objetivo encarrilado. En el peor, de meterse hasta los tobillos en el charco, con lo que eso conllevaría para el futuro deportivo e institucional.

Con este contexto, el Levante necesita refuerzos y uno de ellos puede ser Jason. El gallego, inédito en el Ciutat desde que trascendió su acuerdo con el Valencia, ha perdido protagonismo también a domicilio. Pero sobre el papel hoy se dan todos los condicionantes para que vuelva a ser titular. Coke y Moses no acaban de cuajar como carrileros, aunque aun así la acumulación de bajas puede precipitar un cambio de sistema en el que su regreso al once se dé en una posición más adelantada.

Aunque no está en su mejor momento, la de Bardhi por sanción es la ausencia más acusada, encima en un campo donde la temporada pasada tocó techo con un doblete de falta directa en un abrir y cerrar de ojos. Para más inri, como las desgracias no vienen solas, a su recambio en el filial, Arturo, lo expulsaron en Peralada. Así las cosas, quienes acuden al rescate son Pepelu y Fran Manzanara, que no ha vuelto a jugar desde su titularidad en Sevilla.

El que sí que no llega en auxilio del equipo es Nikola Vukcevic. Ante el Eibar el montenegrino entró en el 79', tiempo suficiente para ser amonestado y lesionarse. «Tiene un golpe en la zona escapular y apenas podía moverse», dijo Paco López. En la sesión del Ciutat se le vio ejercitándose al margen y, como era de esperar, no está en la convocatoria. Con su selección jugó completos los dos partidos ante Bulgaria e Inglaterra, algo que todavía no ha hecho con la camiseta del Levante.

Garitano, por contra, sólo tiene la baja de Dani García por lesión. El Athletic, enrachado desde su llegada al banquillo, va a por Europa.