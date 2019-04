Quico: "Esto es una vergüenza"

"Quiero transmitir lo que ha pasado hoy en el terreno de juego. Esto lastima el fútbol. Yo que soy un enamorado del VAR, no me creo el VAR. No me creo si es por las personas que están dentro del VAR o el porqué. Son tres jugadas que cambian el resultado. El portero mismo, en el primer gol, se da cuenta de que lo ha hecho mal. Hay un penalti clarísimo que lo tiene que ver el línea. Y en el último penalti, no hemos visto las líneas por ningún lado de si hay fuera de juego y nadie se lo explica. Entras en el vestuario y hay gente llorando. Esto es fútbol profesional. Y aquí nos jugamos todos muchísimo. Siempre con educación he dicho las cosas, siempre he tendido puentes. He actuado siempre con educación. Me he portado siempre con el trío arbitral perfecto. Pero lo de hoy es una auténtica vergüenza. Han sido tres decisiones arbitrales que el arbitro cuando las vea en su casa se echará las manos a la cabeza. Y el del VAR ya ni te cuento. Es que ya ni protocolos... ni nada. Se queja un presidente que tiene seis partidos detrás seguidos, no uno ni dos, seis... en los que ha pasado algo similar", con esas palabras ha explicado el presidente del club Quico Catalán la actuación de Munuera Montero en San Mamés.

Sobre si han hablado con los colegiados, el presidente de la entidad ha dejado claro que ellos no quieren hablar nunca. "Los árbitros no dan explicaciones. La queja del Levante es esta. No va a haber otras formas de queja. Que el presidente salga y diga estas cosas. Soy el presidente del Levante y voy a defender a mi club. Pero ya no hay forma más que esta. Porque hoy el presidente se siente avergonzado de lo que ha visto en este campo. Por los árbitros o por cualquier cosa. Si a partir de hoy me tienen que sancionar pues que me sancionen con 500 partidos, me da igual. Son más de seis partidos, con más de diez jugadas en las que al Levante le han perjudicado con muchos puntos. No puede ser", señaló el técnico.

"No lo sé porque pasa esto. Hay criterios que unas jugadas son unos criterios. La mano de Iñigo Martínez no es penalti, que nos anulen un gol en una jugada que el árbitro da gol. No hay carga, nada... es inadmisible. El penalti a Casemiro... es que todo es inadmisible. Gracias", explicó el árbitro del encuentro.