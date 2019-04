"Con nuestras características, la única forma de cerrar los partidos es marcando un gol más"

Paco López asegura que el equipo ha terminado defendiendo con jugadores bajitos y centrocampistas muy ofensivos en un duelo que terminó con empate a dos entre Levante UD y SD Huesca después de que los visitantes empataran en dos ocasiones el marcador de Orriols. Estas fueron sus palabras:

El equipo iba a por la victoria, pero no ha podido ser.

Teníamos la ilusión de ganar tres puntos pero han habido tantas alternativas a lo largo del partido que al final no sabes lo que es mejor. El partido se ha vuelto loco. En la primera parte hemos empezado bastante bien. Nos preocupaba, estábamos convencidos de que nos íbamos a poner por delante, pero teníamos dudas de cómo íbamos a afrontar esa ventaja. Lo teníamos claro, pero en el campo las dos veces nos han podido esos momentos. Los dos goles son a balón parado, dos acciones muy controlables, lejos de la frontal. Nos ha penalizado mucho. A raíz del empate nos ha podido la ansiedad. No hemos encontrado el momento de hacerle daño al Huesca y ellos con transiciones rápidas y duelos en el centro del campo que nos ganaban nos lo han hecho pasar mal.

¿Cómo está el equipo anímicamente?

Ahora mismo el vestuario está triste pero no abatido. Lo que hay que tratar es que pase lo menos posible esto. Hay que seguir mostrando nuestras señas de identidad. El equipo que mejor gestione estos momentos emocionales va a ser el que se lleve la partida. El público nos ha llevado en volandas, más no se puede pedir a la gente. Lo que no puede ser es que esto nos pase factura con esa maldita ansiedad. Son momentos emocionales que para el futbolista es difícil de controlar. Hay que dejarnos de miedo y preocupaciones.

¿Es momento de incidir en el aspecto psicológico?

Vamos a tener que trabajar muchísimo en todos los aspectos y uno es el emocional, saber vivir los momentos del partido, tratar de ser nosotros, de tener personalidad. No nos vamos a rendir. Sabemos muy bien lo que hay que hacer para resolver este tipo de situaciones.

¿Jason ya puede jugar en casa?

Haremos lo mejor para el equipo en cada momento, no quiero ser pesado.

Según Francisco, ha sido el Huesca quien ha ido a por el partido.

Nosotros queríamos ganar, no sé si más que ellos, pero hemos salido con esa mentalidad. Otra cosa es que los momentos emocionales te lleven a que el entrenador contrario piense otra cosa.

¿Qué tiene Postigo?

Ha tenido algo muscular y nos ha condicionado bastante el partido.

¿Cómo se puede controlar la ida y vuelta del partido?

Si tuviera la varita mágica, cierro el partido. Hemos tenido, como el día del Eibar, para finiquitarlo. Esto es como todo. Los cambios se intentan hacer en función de lo que observamos en el terreno de juego. Somos un equipo que por las características de los futbolistas no nos encontramos cómodos defendiendo cerca del área. Hemos acabado jugando con futbolistas atrás no muy altos, no es una excusa: Róber, Coke, Luna no pasan de 1,70 metros. La forma de cerrar los partidos es haciendo un gol más. Si hubiésemos apostado por ejemplo por fichar a mediocentros de otras características, pues lo haríamos de otra manera.

El equipo encaja demasiados goles.

Es una realidad, no lo voy a negar. Los entrenadores tenemos que encontrar el máximo rendimiento posible y apostar desde el inicio en una idea. Lógicamente es corregible y trabajable. No es normal los dos goles que encajamos a balón parado.

¿Qué le ha parecido el VAR?

Ya lo dije en la rueda de prensa previa, que seguía creyendo en el VAR y el arbitraje.

¿Quiere mandarle un mensaje de apoyo a Caparrós por su leucemia?

Mandarle todo mi apoyo, un abrazo grandísimo. Son situaciones, de verdad, cuando se trata de la vida de un ser humano, es lo más importante.

La clasificación se aprieta. ¿Hay que mirar a los rivales?

No podemos mirar otra cosa. Por sacar algo positivo, aunque ahora suene raro, seguimos dependiendo de nosotros. No nos tenemos que rendir. No queda otra. Confiamos en el trabajo y en la gente que tenemos.