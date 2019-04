El día de la marmota en Orriols

El día de la marmota. La misma película para un equipo que hace méritos una y otra vez para ganar pero que acaba dejando marchar puntos. Y los dos de este domingo de Huesca se unen a una lista que se hace interminable. El recibimiento de la afición, llenando los aledaños del estadio dos horas antes del encuentro, animó a los jugadores que salieron al máximo desde el primer segundo de juego. Y en ese escenario, el Levante fue superior al conjunto oscense durante más de una hora. Con ocasiones para incluso golear, pero el fútbol no entiende de justicia y mucho menos con un equipo que en los últimos meses ha sufrido muchos golpes. Con el tanto inicial de Roger y el gran nivel de Morales parecía que la tarde iba a ser tranquila, pero en la última media hora todo cambió. Con dos ocasiones a balón parado, el Huesca se marchó del Ciutat con un punto, insuficiente también en su caso, y volvió a evidenciar que al cuadro granota le cuesta un mundo cerrar los partidos. Y mientras los de abajo siguen sumando.

El duelo comenzó con el Levante dominando y el Huesca perdido sobre el césped. Más aún tras el primero de la tarde. Una carrera del Comandante rompió la igualdad. Un balón de Simon al capitán granota era el principio de una jugada que hasta ese momento no llevaba excesivo peligro. Pero Morales dibujó un regate sin tocar el balón que confundió al defensa oscense y entró en el área para servir en bandeja a Roger el tanto inicial. El décimosegundo en la cuenta particular este curso para el nueve.

En el minuto 38 llegó otra ocasión clarísima para el Levante. Un balón en largo de Luna a Morales acabó con resbalón de Diéguez y el Comandante, con Santamaría prácticamente batido, golpeó con su izquierda pero el meta reaccionó pronto y acabó salvando el segundo de la tarde para el conjunto granota. En el descuento de esa primera parte llegó el caos y como no, el miedo por el VAR. Un centro lateral desde el flanco izquierdo del ataque del Huesca acabó con Aitor en el suelo tras una clara falta de Yangel Herrera y Enric Gallego embocó a gol para generar un instante de silencio en el Ciutat. Eso sí, Del Cerro grande acertó de lleno. De hecho pitó una milésima de segundo antes de que el delantero oscense rematara el balón al fondo de la red. Y del posible 1-1 a otra ocasión clara para el 2-0. Y de nuevo con Morales como protagonista. El '11' ganó la espalda de la defensa rival y con todo a favor para encarar a Santamaría, un balón largo permitió a Mantovani corregir la posición y evitar el segundo de la tarde antes de poner rumbo a los vestuarios.

El segundo tiempo comenzó con el mismo guion de la primera parte. Control granota y Morales haciendo un destrozo a la defensa oscense. El Comandante, tras un pase de Rochina por encima de la zaga, se plantaba solo delante de Santamaría, pero de nuevo falló en el control y la jugada terminó en saque de esquina. Esa sensación de perdonar llevó a la grada al partido contra el Eibar. Y esas dudas fueron las que llevaron también al Huesca a lanzarse al ataque.

Y como el día del Eibar, las dudas llevaron al Levante a dejarse empatar un partido que había controlado hasta ese momento. Pero de repente, Enric Gallego a balón parado, encontró el camino hacie el 1-1 en una jugada en la que nadie le marcaba. Las tablas en el marcador hicieron al conjunto granota reaccionar como mejor sabe. Con Morales como líder del ataque y matando con espacios. Así llegó la jugada del penalti de Mantovani al Comandante y fue él mismo quien pateó la pena máxima para hacer el 2-1 en el marcador.

El conjunto granota se empeñó sin embargo en complicarse a sí mismo. De nuevo una falta innecesaria en el centro del campo dio alas al Huesca a balón parado. En una acción en la que Mantovani pudo hacer falta a Coke, Chimy Ávila cazó el rebote y empató el encuentro. Los fantasmas aparecían y los minutos pasaban con ocasiones para ambos. Primero para David Ferreiro y después para Mayoral, quien en su primer minuto sobre el terreno de juego puso en apuros a Santamaría, pero la suerte no está del bando granota. Tampoco tras un pase de Jason filtrado atrás para Morales, cuyo disparo acabó en la espalda de un defensa. Y con ocasiones para ambos murió un partido que no se le debió escapar nunca al Levante. Uno más. Y a fuerza de dejar marchar puntos de Orriols, el equipo no logra el más importante, el de inflexión. Sobre todo porque el Levante está siendo superior a sus rivales de manera habitual, como ayer ante el Huesca. Pero las victorias no llegan y el descenso aparece cada vez más cerca.



Ficha técnica:

2 - Levante: Aitor Fernández, Moses (Jason, m.68), Coke, Postigo (Chema, m.14), Rober Pier, Luna, Campaña, Rochina (Borja Mayoral, m.79), Bardhi, Morales y Roger.

2 - Huesca: Santamaría, Pulido, Diéguez, Mantovani, Javi Galán, Moi Gómez, Rivera, Yengel Herrera (Juanpi, m.58), Cucho Hernández (Ferreiro, m.46), Chimy Ávila (Melero, m.88) y Enric Gallego.

Goles: 1-0, m.19: Roger. 1-1, m.63: Enric Gallego. 2-1, m.65: Morales, de penalti. 2-2, m.69: Chimy Ávila.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño). Amonestó por el Levante a Chema y a Roger y por el Huesca a Cucho, Diéguez, Chimy Ávila y Juanpi.

Incidencias: partido disputado en el estadio Ciutat de València ante 19.824 espectadores. Ricardo Ten, ciclista que ha obtenido dos medallas de oro y una de bronce en el Campeonato Mundial de ciclismo adaptado en pista, hizo el saque de honor.