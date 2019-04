"Mi intención era decir que no soy el presidente tonto de LaLiga"

El presidente del Levante, Quico Catalán, aseguró este martes que su equipo ha sido perjudicado "de forma flagrante" en siete partidos por los árbitros y el VAR, y apuntó que ya tendrían puntos para haber salvado la categoría.

El presidente del club valenciano fue preguntado si se siente el equipo más perjudicado de LaLiga por el VAR y aunque no quiso responder a eso directamente sí que manifestó su queja por el trato recibido. "No lo sé, no llevo esos números. Sí que sé que nos han perjudicado en siete partidos de forma flagrante y que eso ha repercutido en muchísimos puntos. No puedes hacer ese cálculo pero seguramente ya tendríamos puntos para habernos salvado", dijo Catalán.

El presidente del Levante, que realizó estas declaraciones en la presentación del Proyecto FER, aseguró que no se arrepiente de las críticas ya realizadas el pasado miércoles en Bilbao contra el estamento arbitral. "No me arrepiento de nada. Mi intención no era influir en las decisiones arbitrales. Era decir: no soy el presidente tonto de LaLiga. El otro día fue la gota que colma el vaso y hay muchas veces que en equipos como el Levante hay ciertas cosas que no tienen repercusión. Si no hubiera salido, con educación y respeto, siendo muy tajante, nadie hubiera revisado los partidos a los que hago referencia", indicó.

Además, Catalán aseguró que el penalti cometido a Morales en el choque del pasado domingo ante el Huesca fue correcto a pesar de lo que dijo el dirigente del Huesca José Antonio Martín 'Petón'. "Es verdad que me hizo ese comentario pero sé que Petón ha visto la foto que demuestra que es dentro del área. Se impartió justicia, ni más ni menos, nadie nos regaló nada", finalizó