Paco López: "Si ganamos los dos siguientes partidos, casi certificamos la salvación"

Paco López, técnico del Levante UD, se mostró dolido tras la derrota de los suyos frente al Valencia CF en Mestalla



¿DECEPCIONADO?: "No es momento para reprocharnos cosas. Se ha perdidonun partido que entraba dentro de lo posible. Públicamente no voy a reprochar nada.

POSICIÓN DE RÓBER: "Cada vez que hacemos una cosa, si no se gana es cuestionado. La posición de Róber era evitar lo que nos ha hecho el Valencia. Limitar esas transiciones y tener a alguien que mantuviera la estructura y el equilibrio. Al final todo viene condicionado por ese primer gol. Ellos se sienten cómodo, luego con la posesión si no estás acertado y tienes pérdidas, pues te hacen daño".

DINÁMICA NEGATIVA: "Insisto. Seré el único optimista. No vamos a arrojar la toalla. Ellos hoy han sido mejores, no hace falta descubrirlo. Están en una dinámica muy positiva€ tienen un equipo para pelear por lo más alto. No nos vamos a rendir, tenemos dos partidos en nuestro campo. Ganando los dos partidos casi certificamos la salvación. Quien quiera reprochar cosas o subirse al carro de empujar, está en su derecho".

¿QUÉ DEBE HACER EL EQUIPO PARA GANAR?: "Ser mejores que el rival y tener más acierto. Trataremos de ganar el próximo partido aunque llevemos dos meses sin ganar. Las derrotas duele muchísimo pero lamentarnos y reprochar no es la solución. Sería lo fácil. Nadie arroja la toalla y seguimos dependiendo de nosotros, en casa, con nuestra gente. El equipo ha demostrado en muchos partidos que se puede confiar en él".

JUEGO AÉREO: "Hay que hacer un análisis más profundo. Siempre cuando los resultados son negativos y cuando te hacen gol en ABP solo te miran los que encajan. Hoy nosotros hemos vuelto a marcar y casi la mitad de nuestros goles son así. 21 creo. Pero sí es una acción en la que aparte del trabajo también tiene que ver con la envergadura de tu equipo".

SIMILITUDES CON EL AÑO PASADO: "Sí, es mi peor momento. Aunque esto es totalmente distinto. Solo se parece la intención del equipo de salir de abajo. Cuando llegué yo pensaba que el equipo podía dar más. Ahora opino igual. Estamos capacitados para mantener la categoría".

MUCHOS CAMBIOS TÁCTICOS: "Trataremos hacer todo lo que creamos que tenemos que hacer para ganar partidos y alcanzar el mejor rendimiento. Más allá del cambio de dibujo o no hay que tener fe, creer y trabajar en lo que se hace. Eso y estar más acertados".

CÁNTICOS PARTE DE MESTALLA: "Cada uno es libre de hacer lo que crea oportuno. El fútbol da muchas vueltas".