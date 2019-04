"Mi situación no importa, importa el club"

-Perfil de juego del Betis. ¿Le beneficia al Levante?

No tiene nada que ver. Es un perfil de un equipo que está claro, salvando las diferencias. El Espanyol era un perfil de un equipo al que también le gusta llevar la iniciativa y tener mucho el balón. Pero más allá de que a priori te venga mejor o peor nunca se sabe. Lo más importante somos nosotros, una vez más. La idea es exigirnos un poco más. Ser más solidarios. Tener más concentración en los momentos importantes del partido. Creo que eso lo podemos hacer, porque el equipo se está esforzando. Lo vimos el domingo. Y mira cómo es la afición que ovacionó al equipo a pesar de no lograr la victoria. Por lo tanto, eso es lo mínimo que debemos hacer. Tenemos que tratar de que llegue esa victoria.

-El hecho de que en Sevilla estén cuestionando a Setién, es bueno o puede perjudicar.

Eso nunca se sabe. El Betis esté en mayor o menos dificultad tiene un plantillón. Es un equipo hecho para estar en posiciones europeas y todavía tiene posibilidades. Tiene muy buenos jugadores y mucha calidad. Está acostumbrado el equipo a dominar a todos los equipos de esta liga. Te someten mucho. Les está faltando gol durante el año en determinados partidos, pero tendremos delante un rival muy peligroso.

-¿Qué le viene mejor al equipo en el Valladolid-Girona?

Nosotros nos debemos centrar en lo que queremos conseguir y no en lo que podemos evitar. Pase lo que pase en el Valladolid-Girona nuestro camino es ganar al Betis. Y al final lo más importante es que en la última jornada estemos consiguiendo lo que estamos tratando de lograr. Nuestro objetivo. Como en el resultado de hoy no podemos incidir, debemos poner todos los esfuerzos en el choque del Ciutat.

-Lesionados. ¿Cómo llegan Postigo y Cabaco?

Cabaco anda con alguna duda y Postigo parece que está algo mejor. Creía que podíamos contar con los dos en principio, pero veremos a ver qué sensaciones tienen en el entrenamiento. Seguramente en convocatoria entren todos, a no ser que alguien esté totalmente descartado. Es un momento para estar unidos y todos juntos.

-¿Ausencia de Rochina puede provocar un cambio de sistema?

El dibujo lo podemos cambiar. Lo hemos cambiado en las últimas jornadas. Incluso durante los partidos. Variantes tácticas las hay y debe haberlas porque cada rival es diferente y el Betis todavía más. Por lo tanto, sabemos que tenemos que defender muy juntos y muy cerca. A veces más atrás de lo que nos gustaría. Es como juegas contra el Barcelona. Por mucho que quieras ir arriba o jugar cerca de la portería rival, los jugadores del Betis tienen mucha calidad. Independientemente del dibujo, tenemos que tener claros los conceptos. Porque nuestra idea nunca cambia. Otra cosa es que luego cambie donde tenemos que defender.

-Cambio de posiciones. Retrasar a Mayoral, pieza por pieza, Vukcevic o Pepelu...

Tenemos varias posibilidades. La de cambiar el dibujo, la posibilidad de variar alguna posición. Nos queda el entrenamiento de hoy y trabajaremos varias posiciones. Aunque de momento tengo claro, más o menos, como hacerlo. Pero también tenemos la posibilidad de meter en el once nuevos futbolistas o incluir alguna variante táctica depende de cómo se desarolle el partido.

-¿Va a haber revolución en el once? Existe también la posibilidad de ver a Roger y Mayoral juntos, que cuando lo hacen el equipo no gana. ¿Es una posibilidad que te guste?

Estamos esperando primero a las valoraciones médicas. Después trataremos de meter a los que mejor están. No pensamos en el siguiente partido, hay que tener en cuenta las cargas de cómo han recuperado. Respecto a lo de Roger y Mayoral no me voy a las estadísticas y al si hemos ganado con ellos juntos o no. Nosotros nos ceñimos a lo que nos viene mejor. Ellos son dos delanteros muy diferentes y nos dan muchas posibilidades.

-¿Qué mensaje le enviaría a la afición?

Ya lo de los mensajes... lo que tenemos que hacer es darles. Decirles se les puede decir poco. Se vio el domingo con lo que hicieron con el equipo. Tenemos la responsabilidad de darles ya. Entendemos que es fútbol. Por eso he empezado la rueda de prensa diciendo que debemos darle a la afición y exigirnos. Porque solo queda agradecerles y darles una alegría ante el Betis. Y si no se la podemos dar, que se vayan con la sensación de que nos hemos dejado todo.

-Muchos partidos sin ganar. ¿Cómo se siente y ve este partido como un duelo clave para su situación en el club?

Al final a los entrenadores no nos puede extrañar que si los resultados no van que se cuestione su trabajo. Al final eso... En ese sentido estoy tranquilo. En lo único en lo que puedo incidir es en que los jugadores den el máximo y jueguen bien al fútbol. Yo estoy a nivel personal a tope, porque es mi forma de ser. Pero entiendo como es el mundo del fútbol. No me extrañaría que se cuestione mi trabajo después de muchos partidos, no se cuantos concretamente, llevamos sin ganar. Mientras el equpo mejore y logre hacer cosas bien para ganar... eso es lo que me importa. A estas alturas el año pasado, se me preguntaba por mi futuro y digo lo mismo que el año pasado cuando todo iba bien. Mi situación no importa, importa el club.

-¿Qué mensajes recibes y percibes desde el club?

Siempre he notado absoluta confianza. No dudo nada en cuanto eso. Pero repito lo que he dicho antes. Cuando los resultados no llegan es normal que a los entrenadores se nos cuestione el trabajo. Noto absoluta confianza.

-¿Qué cambio se ha producido con Jason para que vuelva a jugar?

Su actitud siempre ha sido la misma. Lo dije desde el primer día con el tema Jason. Haremos lo que sea mejor para el equipo en cada momento. Ha jugado fuera de casa la mayoría de los partidos. Es cierto que en casa en los últimos partidos no lo había hecho de inicio, el otro día lo hizo e hizo un buen partido por cierto y la gente se lo agradeció.