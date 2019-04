"Me sorprendería que mañana me destituyeran"

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, dijo que a pesar de la contundente derrota (4-0) sufrida ante el Levante y las tres seguidas que acumula, le sorprendería que le destituyeran este jueves.

"Por supuesto que me encuentro con fuerzas para seguir. No hemos llegado hasta aquí porque nos caigamos por cosas como estas. No son momentos fáciles pero estoy convencido de que voy a seguir. Me sorprendería que mañana me destituyeran pero las decisiones no las tomo yo", dijo en rueda de prensa.

"Sé como es el fútbol y los cambios que se dan pero soy optimista de cambiar a mejor. A pesar de esta derrota tan abultada e inesperada esperábamos ganar tras dos derrotas inmerecidas y queríamos quitarnos esa losa", añadió.

"Ahora se nos pone complicado el objetivo de entrar en Europa pero seguiremos peleando mientras sea matemáticamente posible. Esta es la realidad. El estado anímico es el momento del cuerpo y ahora mismo nuestra situación con las dos derrotas sufridas y la tensión que tenemos no es fácil de sobrellevar", continuó.

Además, Setién reconoció que el Betis estuvo ante el Levante "muy por debajo" de su posibilidades y el su rival "muy efectivo". "No lo esperábamos, hemos ido dos marchas menos por detrás de ellos", concluyó.