Sorpresón en la alineación del Levante

Vukcevic será titular en la final del Levante contra el Betis. El montenegrino se convierte en la solución de Paco López a los problemas en el centro del campo tras la ausencia de Rochina. El jugador granota no jugaba como titular desde el pasado 11 de febrero, en la debacle del equipo en Mendizorroza. Desde entonces apenas había sumado un total de 18 minutos. De esta manera, el 3-5-2 se mantiene como el dibujo en un once en el que no estará Postigo, que se queda fuera de la convocatoria. Este es el once completo del Levante:

Aitor Fernández, Róber Pier, Vezo, Coke, Jason, Toño, Vukcevic, Campaña, Bardhi, Morales y Mayoral.

Por su parte, el Betis de Setién sí podrá contar con Canales, que era duda antes del choque. Este es el once elegido por el técnico verdiblanco.

Pau, Mandi, Bartra, Sidnei, Emerson, Firpo, Kaptoum, Guardado, Canales, Sergio León y Loren Morón.