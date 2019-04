El Levante, como un campeón

De invitado de piedra nada, al contrario. Con la permanencia en juego, el Levante se plantó en el Camp Nou dispuesto a rascar algo positivo y estuvo a punto de conseguirlo jugándole de tu a tu al campeón. Para cantar el alirón, el Barça necesitó tirar primero de Messi, a la postre el autor del único gol, y luego de Busquets, otro que había arrancado en el banquillo. Y eso que con sus mejores jugadores sobre el campo ni siquiera le alcanzó para ganar sin recurrir a la fortuna. A falta de dos minutos, Bardhi remató al poste en la tercera oportunidad clara del Levante para haber empatado.

Normal que Valverde, igual que cuando Ter Stegen le agradeció a la madera el rebote hacia sus manos, bufara de alivio con el final. Por sus gestos en la banda, el Txingurri sabía perfectamente que los granotas, tras la mejor puesta en escena de todas sus visitas a la ciudad condal, se habían merecido un mejor premio. Que a falta de cuatro jornadas el Levante aún no esté salvado es para frotarse los ojos viendo la actitud y el nivel con el que se desenvolvió tres días después de encontrar el camino arrollando al Betis en casa. Encima en un escenario en el que sobre el papel lo tenía todo en contra. Fue algo más que una derrota digna. Jugando así el sábado contra el Rayo, el objetivo ya no se escapa. Puntos no, pero crédito de cara a la permanencia prácticamente lo ganó todo.

Nadie en Can Barça había contemplado el guión de acabar perdiendo tiempo y pidiendo la hora ante un Levante que con un gran Aitor se defendió bien hasta el 1-0 y que a raíz del gol, fiel a la filosofía de Paco López, se puso a atacar sin complejos con todos sus peloteros apuntando al área. Después del plan perfecto contra el Betis, esta vez sólo faltó el gol para repetirlo. Morales, con un merecido respiro de 45 minutos, entró tras el descanso y de sus botas nacieron las dos mejores oportunidades hasta el poste. Primero una asistencia a Mayoral y después, a raíz de un fallo de Rakitic, con un disparo en el que puso mal el interior de la bota. En contra de lo que pudiera esperar, el Barça se desnortó con el marcador a favor y el Levante no se arrugó.

Pensando respectivamente en el Liverpool y el Rayo, Valverde y Paco se habían guardado el as de sus mejores jugadores. Y lo cierto es que en la primera parte lo que más se notó fue precisamente que, salvando las distancias, no estaban ni Messi ni Morales. Mientras que el Barça se quedó sin la clarividencia de su faro para romper por dentro, al Levante le faltó la velocidad de su estilete para ganar línea de fondo y verle la cara ante Ter Stegen. Y es que, sin perder la compostura, así como el alemán pasó inédito, Aitor llegó al descanso con cinco intervenciones de mérito. Ante el rival con el que se encumbró a la titularidad, ya que la eliminatoria de Copa del pasado enero fue la presentación formal de su candidatura, el portero granota hizo paradas de todos los colores.

Aunque a Suárez le metió una manopla en la cocina y otra con la colaboración del larguero en una falta, a quien Aitor minó verdaderamente la moral fue a Coutinho. En dos minutos consecutivos le remató tres veces, pero ni por asomo, especialmente en un cabezazo franco en el que quedó claro que además de no jugar como Messi tampoco llega por arriba como Suárez.

Con Messi ya en el campo el Barça sí que encontró lo que le faltaba . Y aunque se hizo de rogar, el gol acabó llegando. Lo hizo, además, en el único momento en el que el Levante estuvo a punto de romperse, justo cuando la velocidad del partido fue demasiada para el radar de un Vukcevic al que se le hacía tarde. De nuevo como ancla por delante de la defensa, el papel del montenegrino fue similar al del pasado miércoles, sin llegar a brillar pero cumpliendo y convertido en una solución de urgencia para un equipo en vías de reencontrar el equilibrio perdido y cerrar pronto la salvación.

Ficha técnica:

1 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Arturo Vidal y Arthur (Sergio Busquets, min.72); Dembélé (Sergi Roberto, min.84), Coutinho (Messi, min.46) y Suárez.

0 - Levante: Aitor Fernández; Moses (Morales, min.46), Coke, Vezo, Rober Pier, Luna; Vukcevic (Bardhi, min.64), Campaña, Rochina (Roger Martí, min.83); Jason y Mayoral.

Goles: 1-0, min.61: Messi.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a Rakitic (min.14), Piqué (min.70), Semedo (min.76), Sergio Busquets (90+1) por parte del Barcelona; Rochina (min.56), Vezo (min.58), Coke (min.83) por parte del Levante.

Incidencias: partido de las jornada 35 de LaLiga Santander disputado en el Camp Nou ante 91.917 espectadores. Antes del partido la afición azulgrana ovacionó a Francesc Satorra, excoordinador de banquillos del Camp Nou, que presenció el partido desde el palco.