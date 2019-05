Paco López: "El partido es más definitivo para el Rayo"

El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró este viernes que el partido del sábado ante el Rayo Vallecano es "más definitivo" para su rival, aunque confesó que su equipo lo afronta "como si fuera definitivo" y advirtió del peligro del rival al asegurar que es uno "de los más peligrosos" de LaLiga.

"El calificativo... cada uno puede poner el que quiera. Es más definitivo para el Rayo que para nosotros, pero para nosotros es como si fuera definitivo. Después del partido de este sábado nos van a quedar todavía dos partidos más, dos finales más, dos partidos importantes más, seguro", dijo Paco López en rueda de prensa.

"No es salvarse si ganamos porque tenemos el enfrentamiento contra el Girona. Nos quedará mínimo un partido más pero hay que pensar únicamente en el de mañana y hay que darlo todo. Nuestro foco tiene que estar en eso, volcarnos en este partido", insistió.

El entrenador del Levante explicó que ve al Rayo como uno de los equipos "más peligrosos" actualmente de la competición y descartó que pueda ser un encuentro más fácil que los jugados contra el Real Betis y Barcelona recientemente.

"Ahora mismo el Rayo está en una dinámica muy positiva, está haciendo muy buenos partidos. Ahora mismo de fácil nada, primero porque en Primera no hay ningún partido sencillo y está más que demostrado. Será un partido muy igualado, estoy convencido, y muy complicado para los dos", declaró.

Además, Paco López destacó que él siempre ha tenido "fe ciega" en el trabajo de sus jugadores y que deberán "tocar la misma partitura" que en la victoria brillante ante el Real Betis por 4-0 de hace diez días.

"Hay que tocar la misma partitura que el día del Betis, solamente tenemos que hacer eso. La sensación después de ganar al Betis para mucha gente es muy buena. Hicimos muy buena segunda parte contra el campeón de Liga y ya vimos lo que pasó contra el Liverpool. Yo siempre he tenido una fe ciega en este equipo, no he tenido ninguna duda", finalizó.

El entrenador del Levante también confirmó que el delantero José Luis Morales no está descartado para el partido, a pesar del esguince de tobillo que sufre y que esperarán hasta "última hora" para tomar una decisión.