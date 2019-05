"La celebración de Jason es la demostración de la unión de este vestuario"

Un penalti fallado, ocasiones claras que se esfumaban y los empates contra Huesca y Eibar en el recuerdo. Tal vez, por eso mismo, el 3-1 se gritó con mayor fuerza en un estadio que celebró hasta la extenuación el tanto de Jason. El gallego, protagonista en los últimos meses, se marchó a la carrera a abrazar a Paco López y ahí todo el equipo se fundió en un abrazo con técnico y atacante. "La celebración de Jason, el abrazo, es la demostración de la unión de este vestuario", explicó el técnico en rueda de prensa, quien sin embargo explicó que no hay que darse ya por salvados. "No me doy por salvado ni mucho menos. Quedan dos partidos, hemos dado un paso importantísimo. Es cierto y ya sabemos cómo es esto del fútbol. Hasta que las matemáticas no lo digan vamos a pelear. Tenemos que ir a Girona que se está jugando lo mismo que nosotros y todavía hay que esperar", sentenció.

Superioridad ante el Rayo

"Un primer tiempo en el cual, lo que ya sabíamos y pretendíamos era que el Rayo tuviera la pelota en zonas donde menos daño nos podía hacer. Sabíamos donde teníamos que tapar y esos pases interiores. Nosotros lo que pretendíamos era estar juntos y tapar esos pasillos. En el momento en el que fuésemos capaces de hilar dos o tres pases podíamos tener espacios a su espalda y así ha sido. El Rayo es un equipo con la identidad de Paco Jémez, valiente y que siempre sigue sus ideas y en la segunda parte nos han podido empatar. En ese tramo sí lo hemos pasado peor. Nos encontraban dentro, con dos delanteros... por ahí nos ha faltado recuperar más pelota".

Tensión en el Ciutat

"A nadie se le escapa el partido que era. Bajo la presión que teníamos los dos equipos... El Rayo era una de sus últimas oportunidades y nosotros de no ganar hoy habría supuesto, en los días iniciales un palo enorme. La salvación no es matemática de todos modos y tenemos que pensar en el Girona".

Felicidad del cuerpo técnico

"Tengo mucha felicidad, de ver a los jugadores, a la gente... pero por otra parte. Lo digo en la rueda prensa del otro día. Tenía mucha confianza en la plantilla. Ha habido muchas críticas, pero yo entendía que el equipo no había hecho meritos para sufrir tanto".

Reacción del equipo

"Sorprenderme no me sorprende la reacción del equipo, pero tengo la sensación por el trabajo diario y la forma con la que vive esta plantilla el día a día, de que todas las adversidades por las que ha pasado esta plantilla les ha hecho más fuerte. "Siempre he tenido fe ciega en estos jugadores y la voy a seguir teniendo hasta el final".

Situación del Comandante

"Morales ha hecho un gran esfuerzo. Ha estado sin entrenar toda la semana y eso demuestra los valores que tiene hacia este equipo y hacia este escudo. Si nos paramos a analizar uno por uno no acabamos. Vezo, Róber... todos han estado fenomenal".

Dibujo táctico

"La táctica claro que tiene importancia. Pero eso es solo un dibujo. Hay muchas veces que se habla del dibujo como si fuera la panacea. Durante la temporada jugamos con 4-3-3 antes del día del Betis y la gente no le dio tanta importancia. No somos un cuerpo técnico inmóvil, buscamos siempre lo mejor. Tratamos de analizar al rival".