La gran victoria de Paco López

De esta guerra salen la salvación del Levante UD y Paco López nombrado capitán general. El holgado triunfo aúpa a los granotas hasta los 40 puntos, inalcanzables ya para su rival y para el Huesca, y devuelve al técnico a los altares. Cuando peor era su cuota de popularidad, el de Silla mantuvo su propuesta y ha arriesgado con decisiones que han resultado ser acertadas.

Forzó la presencia de Morales ante el Rayo, a pesar de su doble esguince de tobillo, y el Comandante respondió con el temple necesario en el origen del 1-0 y varias galopadas por banda al 70 por 100 de sus posibilidades. Apostó por Mayoral en lugar de Roger, y Borja ha terminado dinamizando el ataque aunque no marcando. Rescató a Vukcevic y el montenegrino está dando el pego. Confió en Aitor y el vasco cada vez para más y se discute menos. Adelantó la posición de Campaña y el sevillano ha aprovechado esos metritos de más para inaugurar el marcador en los duelos ante el Betis y los franjirrojos. Aconsejó el fichaje de Vezo y el portugués no solo es ya el mejor central, sino que ofrece gol (como en el 2-0) a balón parado. Y, sobre todo, no ha querido mandarle a la hoguera pese a su futura marcha y Jason le ha devuelto el cariño en cuanto ha podido. Rindiendo, dejándose la piel sobre el campo y, como colofón, marcando el gol que terminó con la resistencia vallecana y el sentido abrazo de jugador y entrenador en la zona de banquillos.

El partido infundía respeto por su trascendencia, pero enfrente hubo a la hora de la verdad muy poco Rayo y aún menos tormenta. Dignos discípulos de Paco López, los visitantes pusieron más empeño en quedar bien para la foto en la salida del balón en parado que en defender su portería o apurar siquiera la de Aitor. Al balón a la espalda de la defensa que tropezó en la mano de Toño y acabó en un remate a bocajarro de puntera de De Tomás, repelido certeramente por el meta granota, quedaría prácticamente reducido el argumentario vallecano durante la primera mitad. Solo un derechazo de Bebé desde fuera del área, más furioso que peligroso, denotaría cierta preocupación por lo que estaba en juego: la salvación.

Con Medrán y sin Uche ya desde la jugada del penalti, Jémez retiraría también al descanso a un central, Abdoulaye, para intentar dar Guerra. Salió el exgranota y el Rayo dibujó un 3-3-4 que dejaba dos opciones extremas: milagro o suicidio.

Pasados unos minutos de dudas, el Levante volvió a afilarse. Mayoral, quien representaba el día jugando de espaldas y se le hacía de noche de cara a portería, filtró un pase a Campaña que Gálvez abortó a última hora y estrellaría un minuto después (aunque en posición antirreglamentaria) el balón en el palo. La guillotina ya estaba preparada, pero quien saldría desde el banquillo con el cuchillo entre los dientes sería Álvaro García, viejo objeto de deseo azulgrana y autor del 2-1.

Casualidad, o no, estaba ya en ese momento el Levante huérfano de un pivote defensivo. Vukcevic, quien había representado equilibrio y libertad de movimientos para Campaña, se había retirado con molestias y había entrado Rochina. Quien estuvo siempre en su sitio fue Vezo, quien por poco no sentenció con otro cabezazo en un córner y, sobre todo, metió el pie cuando De Tomás se aprestaba dentro del área a hacer el empate.

La expulsión de Embarba acabó con el amargo recuerdo granota de los partidos ante Eibar y Huesca, en los que se habían dejado ir los puntos que hacían falta para la permanencia, y puso fin a la mejoría previa a la muerte de los vallecanos. Los goles de Jason y Bardhi, VAR mediante, provocaron el éxtasis final del Ciutat. Se celebraron la implicación de Morales, la redención del extremo gallego, la vuelta al gol del internacional macedonio y, como nexos de unión de todos ellos, la gestión de plantilla de Paco López y la permanencia virtual