"Hasta esta mañana no las tenía todas conmigo"

"Le digo a los que no se creían lo de la lesión que se cambien por mí. El martes al apoyar el pie se me dobla y el dolor que tenía no lo había tenido antes. Dobles sesiones, trabajo con los fisios, con los médicos. Y hasta esta mañana todavía no las tenía todas conmigo. He intentado forzar y ha salido bien". Con esas palabras, el Comandante lanzaba un aviso a aquellos que dudaban de unas molestias que ponían en el aire su participación en el choque contra el Rayo.

Situación de la zona afectada

"Estoy bien. Ha sido una semana complicada en lo personal. Hemos hecho un buen trabajo con dos sesiones".

Partido de Montilivi

"En Girona iremos allí con ilusión, con ganas, pero vamos a disfrutar primero de todo esto".

Éxtasis tras el 2-0

"Cuando ha marcado Vezo una alegría inmensa. Cuando he visto entrar ese balón me ha salido la reacción de tirarme al césped. Darle dos puñetazos al césped. Toda la adrenalina ha salido".

Apoyo al técnico

"El equipo ha creido siempre en lo que decía Paco López y así lo ha demostrado".

Cerrar la defensa

"Estábamos acostumbrados en que para ganar teníamos que marcar tres o cuatro goles. Ahora hemos marcado cuatro en los dos últimos, pero hemos recibido solo uno en casa".

Jason

"Este vestuario es una familia. Todos sabemos su situación, pero hasta día de hoy es jugador del Levante. Nadie puede dudar de su profesionalidad. Como esta trabajando, luchando por cada balón y lo cierto es que todos estamos con él".

Vezo

"En el vestuario era todo alegría. La verdad que Vezo es un gran profesional, está demostrando el nivel que tiene. Si el año que viene puede estar con nosotros es un gran refuerzo..."