El análisis de Paco López del partido contra el Girona

El entrenador del Levante, Paco López, ha asegurado este viernes que el equipo granota está "preparado para la final" del domingo en Montilivi ante el Girona FC y ha recordado que "para el entorno" hace seis o siete jornadas que juegan una final por no descender de categoría en cada partido: "Los vaivenes emocionales que a los que te llevan los resultados son peligrosos y por eso el vestuario es muy consciente de todo".

El entrenador de Silla ha mostrado su deseo de que el duelo de Montilivi sea definitivo, ya que si el Levante gana conseguirá de forma matemática la permanencia en LaLiga Santander. "Ojalá sea definitivo para nosotros y con esa ilusión lo afrontamos. Dependemos de nosotros mismos y nos da igual lo demás si ganamos nuestro partido y esa es nuestra mentalidad. Si al final no se gana y hay que mirar resultados, los miraremos", ha indicado.



A por la victoria

Paco López ha negado que se vaya a conformar con el empate, ya que "este equipo siempre que hace gol intenta buscar otro y no se limita a defender esa pequeña renta" y ha insistido en su forma de jugar. "Nuestra forma de encararlo va a ser como la de cualquier otro. Nuestra intención es ganar el partido y nuestra idea es esa. Ellos tienen la obligación de ganar pero en un partido pueden pasar mil cosas".



El factor emocional

"Lo sucedido antes no va a valer para mucho. El invitado invisible van a ser los nervios. Es un partido en el que van a influir muchas emociones y a nadie se le escapa que te ayuda a dar un plus las emociones positivas", ha subrayado Paco López, quien ha recordado la capacidad que tiene su rival de "hacer daño" de formas diferentes. "Es un equipo que tiene diferentes recursos, que tiene jugadores de buen pie y que a la contra hacen mucho daño. Y a balón parado los centrales son peligrosos y es un equipo que te puede hacer daño en cualquier faceta del juego".



La duda de Stuani

Paco López ha apuntado que prepara el partido ante el Girona independientemente de si va a jugar o no el uruguayo Cristian Stuani. "Nuestro trabajo lo estamos haciendo en función del colectivo. Si juega Stuani o no, puede cambiar algo porque es muy potente en el juego aéreo y te crea dificultades. Será difícil tanto si está o no Stuani".

El entrenador del Levante ha explicado que se cree que el uruguayo pueda sufrir alguna molestia, ya que no jugó el último partido de LaLiga, y ha reclacado que él no pretendía engañar "a nadie" cuando la semana pasada dejó en el aire el concurso ante el Rayo Vallecano de José Luis Morales, que aquejado de un esguince pudo finalmente jugar. "La realidad de Morales era la que era. Con Stuani me imagino que pasa lo mismo, está sin entrenar o no, que no lo sé. Eusebio tratará de sacar el mejor once que tenga", ha declarado.