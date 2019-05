En Montilivi, de blanquinegro

El Levante UD jugará el partido que puede suponer su permanencia matemática en Primera con la camiseta blanquinegra. No la utilizaba desde el Wanda, contra el Atlético de Madrid. El árbitro del partido, el madrileño del Cerro Grande, ha dado luz verde. También lo ha hecho el filtro audiovisual, responsable de que en el Camp Nou no se pudiera usar. Para buena parte de la afición, el histórico uniforme del Levante FC debería estar siempre por delante cuando no puede usarse el azulgrana.