"No pienso en el mercado, sino en volver al Ciutat en Primera"

Las mejores versiones del Levante suelen coincidir con los picos altos de Campaña, en un momento dulce a raíz de

haber adelantado su posición con el cambio de dibujo. Recién renovado, y pese a que su blindaje como jugador mejor pagado de la plantilla está a prueba, el cerebro granota sólo piensa en cerrar la permanencia el domingo en Montilivi.



—Tres goles y dos asistencias en las dos últimas jornadas y números casi perfectos ante el Rayo. Díganos que se ha guardado algo para Montilivi.

—Parece que de cara a gol si que estoy teniendo más suerte. Al jugar los últimos partidos en una posición más avanzada tengo el plus de llegar a zona de área y finalización.

—Con el cambio de posición, ofensivamente sus números estadísticos rozan la perfección, de hecho estuvo cerca del '10' tras la última jornada.

—De vez en cuando los veo, aunque no me obsesiono y tampoco los miro mucho. En la faceta que respecta al gol y las asistencias sí que han sido muy buenos en los últimos partidos por los tres goles que he marcado, el balón parado y las asistencias. El balón está yendo al sitio y con todos los rematadores que tenemos, si las piezas encajan, los datos también van mejorando. Esperemos seguir con la suerte estos dos partidos, que nos hace falta.

—Con Vukcevic cubriéndole la espalda e incluso con Mayoral participando en el flujo del juego, ¿se siente también más liberado en el campo?

—El cambio más importante es haber avanzado más la posición y tener esa libertad de saber que tienes un compañero que te hace el trabajo sucio a nivel defensivo, lo que te da más libertad. En esta posición es donde mejor me encuentro, no por lo que está ocurriendo ahora, sino que ha sido siempre el sitio en el que he jugado, donde me siento más cómodo y donde mejor dosifico mis esfuerzos a lo largo de los partidos.

—Además de dosificar esfuerzos, lo ha jugado prácticamente todo esta temporada, sin problemas físicos.

—Sí, para eso hacemos una pretemporada, para ponerse a tono de cara a todo el campeonato, y luego los entrenamientos de la semana.

—Con el nivel de fútbol que ha llegado a tener el equipo en sus mejores picos es una lástima a dos partidos del final, no estar aún salvados.

—Esto no es más que la consecuencia de la igualdad que hay en LaLiga. Somos cinco equipos peleando todavía por la permanencia en un margen de sólo tres puntos.

—Calculábamos que con 40 la permanencia sería un hecho y, sin embargo, todavía hay que apretar.

—Hay mucho nivel en LaLiga, no sólo en los equipos como Barcelona y Madrid o los que juegan siempre por Europa, sino también en los de la zona media-baja. Y como se ha visto, los rivales que suben de Segunda también te lo ponen difícil.

—El partido contra el Rayo Vallecano era más final para ellos que para el Levante. Y contra el Girona parece que las coordenadas son parecidas.

—Este equipo siempre sale a ganar y a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Nuestro objetivo es un resultado favorable. En la final contra el Rayo ellos tenían más obligación porque matemáticamente descendían. La siguiente final, la del Girona, es similar. Ellos están ahí abajo metidos, son antepenúltimos, necesitan los puntos, pero nosotros lo afrontamos con la misma tranquilidad. Sabíamos que contra el Betis iba a ser un partido complicado y lo sacamos. Al Barça le pusimos las cosas difíciles y estuvimos a punto de sacar un empate que nos habría sabido a victoria. Y la semana pasada nos enfrentamos a un equipo que planteaba fútbol y sabiendo de su necesidad de arriesgar lo aprovechamos y lo sacamos adelante. El partido del domingo es igual. Ellos tienen que salir a ganar el partido con más ansia pero no vamos a ponerles las cosas sencillas y vamos a sentenciar nuestra permanencia.

—Vamos, que la idea es volverse con el objetivo cumplido y el último día, contra el Atleti, sólo para disfrutar.

—Sí, que tengamos la fiesta en paz en el campo y en la grada y que sea una bonita celebración para todos aunque sin olvidar que habrá que salir a competir con un gran rival.

—Viendo los últimos partidos del Levante en Girona deben estar preocupados. Ustedes fueron los primeros, por cierto, que enseñaron cómo hacerle daño al actual Barça.

—Son ellos los que tienen esa pequeña presión u obligación de ir a atacar, así que nosotros lo que debemos hacer es seguir en nuestra línea de juego. No sólo desde los partidos contra Betis y Barcelona, sino desde más atrás, cuando pese a jugar bien no teníamos suerte.

—En Mestalla tal vez fue donde el equipo sí que pareció tocar fondo.

—De cinco o seis partidos es normal que en uno no te salgan las cosas como quieres, pero el equipo aun así viene compitiendo bien. Aunque no ganamos, contra el Eibar y el Huesca el problema fue no matar la victoria, y contra el Athletic, al que remontamos cuando era lo más difícil, el equipo también dio la talla. Lo que nos faltó en esos partidos fue ese pelín de suerte y tal vez un poco más de agresividad en las tareas defensivas. Todo eso era también lo que nos faltaba para que el equipo sacase los resultados que venía buscando y que ahora tenemos.

—Respecto a San Mamés, también está latente el perjuicio arbitral de los puntos que se han dejado de sumar y con los que en este momento la salvación estaría ya conseguido.

—Eso lo pensarán también el Girona, el Valladolid o el Celta. Seguro que cada uno tendrás sus quejas y al final los temas arbitrales son algo que uno no puede controlar. Los árbitros también se equivocan aunque tengan el VAR. Sí que es cierto que quizás este año nos han perjudicado más de lo que nos han acertado, pero no podemos pensar en eso sino en que si continuamos trabajando como los hemos hecho últimamente no tenemos porqué dudar de que vamos a salvarnos.

—Acaba de renovar, pero tal y como está el mercado nunca se sabe. Por si acaso acaban siendo sus últimos partidos, a nivel personal seguro que le gustaría despedirse con el Levante estando en Primera División.

—No pienso en lo que vaya a suceder en verano. He renovado cuatro temporadas, hasta 2023, y no pienso en terminar despidiéndome sino dejando al Levante donde se merece. Y la temporada que viene, volver a verme otra vez en el Ciutat en Primera División.

—¿Eso se puede firmar ya?

—Firmado está, por las cuatro próximas temporadas (sonrisas)

—Con independencia de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, lo que sí que ha demostrado es que el Levante era su prioridad. Le quedaba una temporada de contrato pero equipos detrás no le han faltado.

—Podría haber pasado cualquier cosa, aunque lo cierto es que efectivamente me quedaba una temporada más y estoy muy contento de renovar en el club que me ha dado la oportunidad de jugar en la élite. Tengo muchas cosas que agradecerle. En la negociación las cosas se alargaron porque hubo una falta de entendimiento pero al final se ha llegado a un acuerdo que creemos que ha sido beneficioso para todas las partes, así que tan contentos, a ganar en Girona y a celebrarlo a lo grande con nuestra afición.