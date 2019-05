"El Levante no merecía estar en esta guerra". Con esas palabras Paco López dejaba claro que la situación del equipo era injusta. Impropia de un equipo que además ha jugado muy bien, como quiso recalcar el técnico en rueda de prensa. "Este equipo ha hecho un juego espectacular durante muchos partidos este año. Nos hemos visto por diferentes circustancias ahí, pero te puedo garantizar e intento ser lo más objetivo posible, que no nos hemos merecido estar ahí. Y esto, como es fútbol... pues hay mil factores que te llevan ahí", señaló Paco López segundos después de lograr la salvación matemática.

FELICITACIONES

"Quiero felicitar a toda la gente que ha venido desde Valencia, desde cualquier lado. También a los que han estado en el Ciutat con las pantallas gigantes. Quiero felicitar a todos los jugadores, hoy hemos vuelto a pasar dificultades con lesiones en la misma línea, un tercero que sale y también se lesiona. Estos jugadores se merecen la enhorabuena", sentenció el técnico.

MOMENTOS MUY DUROS

"Dedicatoria a Pedro Catalán por estar todo el año luchando por esta maldita enfermedad. Y también a mi mujer, quien me ha enseñado a luchar contra esta enfermedad. Esta gente también te ayuda a entender que el fútbol a veces lo dramatizamos en exceso".

ÉXTASIS

"Ha sido una locura. Ahora no me puedo parar a analizar el juego porque ha pasado de todo. Nos vamos a quedar con lo positivo porque este año continúa un año más en primera división".

RESPETO AL GIRONA

Se hace un ejercicio de empatía y me pongo en la piel del Girona y no me gusta ser muy eufórico. Sobre todo por respeto a un club como el Girona que también se merece estar en Primera. Por eso intento medirlo. Pero estoy muy contento.

FELICIDAD POR DENTRO

"Te puedo garantizar que estoy super contento. Pero intento mantener un equilibrio cuando las cosas están mal y también cuando están bien. El fútbol que nos apasiona tanto, hay mucho sufrimiento detrás y creo y repito que a veces se dramatiza demasiado".

ADVERSIDADES

"Hay que tratar de mantener siempre la calma. Siempre he confiado en este equipo. Cuando hemos tenido dos lesiones he pensado, es una adversidad más. He tenido mucha fe. No quiero decir que pensaba en que ibamos a ganar seguro con 1-0 en contra, pero sí sabía que no se iban a rendir".