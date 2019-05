Este es el once con el que el Levante buscará la permanencia

El once de gala de las últimas jornadas. Ese que destrozó a Betis y Rayo en el Ciutat de València. Paco López no ha querido tocar lo que funciona y por ello mantiene a los once fijos que vencieron contra el cuadro verdiblanco y los de Vallecas. Ese 4-3-3, o 4-1-4-1, dependiendo si es fase ofensiva o defensiva, tendrá por tanto a estos once:

Aitor Fernández, Toño, Vezo, Róber Pier, Coke, Vukcevic, Bardhi, Campaña, Morales, Jason y Mayoral.

Por su parte, en el Girona, sí estará el uruguayo Stuani finalmente. Estos son los elegidos por Eusebio:

Bono, Valery, Alcalá, Juanpe, Muniesa, Pere Pons, Granell, Douglas Luiz, Portu, Lozano y Stuani.