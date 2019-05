Quico confirma a Paco López... pero no a Tito como director deportivo

Quico confirma a Paco López... pero no a Tito como director deportivo

Quico Catalán ha reconocido a los medios desplazados a Girona al finalizar el partido que Paco López será el entrenador del Levante UD la próxima temporada. Sin embargo, no ha hecho lo mismo con Tito. El director deportivo, en el alambre.

Sobre Paco López

"Paco López ni en los momentos más jodidos, y los hemos tenido, ha estado cuestionado, absolutamente nunca. La confianza es plena en Paco y estoy no convencido sino lo siguiente de que Paco va a ser el entrenador la próxima temporada".

Sobre Tito

"Aunque nos hayamos salvado, hay que hacer un análisis interno y ver en qué hemos fallado, pulir cosas y ver también lo bueno que hay. Tenemos que tomar decisiones. Hace dos meses que empezamos a abordar el análisis de la dirección deportiva, volvimos a tener otra reunión y me emplazaron a mí, pero si soy sincero, con toda la vorágine de resultados no se ha hecho absolutamente nada y tenemos que tomar decisiones en próximas fechas para, con el objetivo cumplido y mayor frialdad, tomar decisiones. Lógicamente después de todo lo que hemos vivido, cualquier cosa que dijera no se acerca a la realidad, soy muy cauto y tenemos que tomar decisiones".