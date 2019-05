Tebas le manda un recado a Quico por el VAR

Cada vez que comparece Javier Tebas no deja indiferente a nadie. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) se acordó de las críticas de Quico Catalán y el Levante UD para defender el VAR (Videoarbitraje).

El presidente de LaLiga hizo balance del primer año con el VAR en uso y del controvertido horario de los lunes. «Es positivo, pero hay que mejorar. Yo le doy un notable alto, pero hay que trabajar para que se mejore. Quico Catalán salva la temporada con el VAR, cuando se ha estado quejando toda la temporada», aseguró Tebas en clara referencia a las críticas del Levante UD por el perjuicio manifiesto en varios partidos de la temporada como frente al Athletic, Leganés, Atlético de Madrid, Madrid o Villarreal, entre otros.

Y es que el Levante se ha visto perjudicado durante toda la temporada. Primero Quico Catalán llamó directamente al presidente Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo para aclarar qué había ocurrido en la acción del supuesto penalti de Doukouré a Casemiro en el que el levantinista se lesionó la rodilla de gravedad. Todo ello después de la queja pública tras la mano de Vukcevic señalada como penalti en el Wanda Metropolitano.

El presidente del Levante salió de nuevo tras el escándalo en San Mamés: "Quiero transmitir lo que ha pasado hoy en el terreno de juego. Esto lastima el fútbol. Yo que soy un enamorado del VAR, no me creo el VAR. No me creo si es por las personas que están dentro del VAR o el porqué. Son tres jugadas que cambian el resultado. El portero mismo, en el primer gol, se da cuenta de que lo ha hecho mal. Hay un penalti clarísimo que lo tiene que ver el línea. Y en el último penalti, no hemos visto las líneas por ningún lado de si hay fuera de juego y nadie se lo explica. Entras en el vestuario y hay gente llorando. Esto es fútbol profesional. Y aquí nos jugamos todos muchísimo. Siempre con educación he dicho las cosas, siempre he tendido puentes. He actuado siempre con educación. Me he portado siempre con el trío arbitral perfecto. Pero lo de hoy es una auténtica vergüenza. Han sido tres decisiones arbitrales que el árbitro cuando las vea en su casa se echará las manos a la cabeza. Y el del VAR ya ni te cuento. Es que ya ni protocolos... ni nada. Se queja un presidente que tiene seis partidos detrás seguidos, no uno ni dos, seis... en los que ha pasado algo similar".