Punto y final con un purito

Punto con el empate y final con el último partido en el Ciutat de un Levante UD que se despidió con fiesta de una temporada extraña en la que aspiraba a más que a salvarse sobre la bocina pero en la que le ha pasado de todo y casi nunca bueno. Entre tanta peculiaridad, hasta el partido del adiós tuvo como colofón que Roger se confirmara como el máximo artillero del equipo con su gol número 13, el de la mala suerte, festejado con una celebración multimedia. Sin dejar ningún detalle al azar, incluido el gesto de abrir el mechero, al Pistolero le dio simuladamente por encenderse un puro y darle un par de caladas.

Durante las cuatro jornadas que ha estado sin rascarla, a la postre el tramo clave de la permanencia, no es un secreto que Roger fumaba en pipa. Apeado definitivamente del once con la excusa del 4-3-3, el de Torrent confirmó que en el área está a años luz de un Borja Mayoral más completo en otras facetas. Con la tensión competitiva cogida con pinzas, Thomas falló un pase atrás, Rodri llegó en desventaja y ante la salida de Adán el toque fue perfecto con el interior para batirlo. Paco López, con el que se las ha tenido tiesas, lo festejó con los brazos en alto. Muchos minutos después, ya casi al final, estampó otro balón en el travesaño. Las próximas semanas dirán si fue o no su último tanto como granota.

Para el que sí que fue su último partido es para Pedro López, ovacionado en el minuto de su dorsal y despedido con honores tras estirarse durante ocho temporadas como granota. Las dos últimas jornadas han sido las más felices para él. En Girona, de manera rocambolesca por las lesiones, terminó jugando y poniendo una asistencia. Y contra el Atlético recibió definitivamente el cariño de toda la grada en un contexto amable y festivo después de una temporada en la que, claramente perjudicado por el dibujo con carrileros, no la ha rascado. Se va alguien criado en el Valencia pero que como jugador de club, jugase o no, lo ha sido en el Levante.

Por lo que respecta al partido en sí, un choque típico de post-temporada pero aun así vistoso y con alicientes, el Atlético neutralizó un 2-0 jugando en inferioridad. Con un once inédito tanto por gusto como por obligación, Paco desempolvó el 3-5-2 y alineó en la medular su querido trivote con Campaña, Bardhi y Rochina. Un triángulo excesivamente vilipendiado por su falta de equilibrio sin ancla defensiva pero con el que los granotas han protagonizado partidos de altura. Lástima que de esa reivindicación se cayera Rochina. Tras haber llegado, otra vez, con molestias, su autonomía no pasó de la media hora. Discreto en un final de temporada en el que tras su gol al Eibar lo más noticiable fue su mano a la oreja, el de Sagunto ha sido el damnificado por el cambio de sistema. Igual que en su día lo fue Manzanara, el canterano que puso en jaque a Tito pero que precisamente a raíz de aquella afrenta desapareció del primer equipo.

Más allá del anecdótico gol de Cabaco de espuela, Koke fue el protagonista inesperado con un recital de paradas, aunque nada pudo hacer en los goles, ni en el trallazo de Rodri a la escuadra ni en la escurrido del chaval Sergio Camello. Peor suerte corrió Raphael, titular por primera vez en LaLiga y cuanto menos discreto si se le examinase con lupa en un partido para no hacerlo. Y es que esta vez lo único para lo que se tiró de aumento fue para la patada de Correa a Chema sin venir a cuento. Al final, como los 13 goles de Roger, el dichoso VAR que casi manda al Levante a Segunda lo ha terminado despidiendo como toca en Primera.



Ficha técnica:

2 - Levante UD: Koke, Pedro López (Morales, m.78), Cabaco, Vezo, Chema, Luna (Moses, m.72), Rochina (Manzanara, m.32), Campaña, Bardhi, Roger y Dwamena.

2 - Atlético de Madrid: Adán, Juanfran, Godín, Montero (Mollejo, m.75), Filipe Luis, Coke, Rodri, Thomas (Camello, m.46), Lemar (Vitolo, m.63), Correa y Griezmann.

Goles: 1-0, m.6: Cabaco. 2-0, m.36: Roger. 2-1, m.69: Rodri. 2-2, m.79: Camello.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Sin amonestados por el Levante, vio la amarilla el visitante Montero. Expulsó con roja directa al visitante Correa (m.51).

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de Liga disputado en el Ciutat de València ante 20.570 espectadores. Sonia Prim, jugadora del Levante que se ha retirado esta temporada tras trece campañas en el club y que también militó en el Atlético de Madrid, realizó el saque de honor.