Día T: Renovación o sorpresa

De hoy no pasa saber si Tito se va o se queda. La resolución del misterio es el plato fuerte del menú del día en el Ciutat. Con la temporada terminada y la incertidumbre de la categoría en la que militará el equipo disipada, la reunión del Consejo es la primera desde el pasado 21 de marzo. Aquella tarde Tito expuso su proyecto con un PowerPoint y aunque cuando abandonó la sala de juntas varios consejeros apostaron por su relevo, la división de opiniones se materializó oficialmente en un peculiar encargo a Quico Catalán para pulir con él los detalles de un plan en el que el cambio más llamativo es la elección de Alberto Benito como secretario técnico. El ex del Almería, después de Carmelo del Pozo y un Luis Helguera ya fuera de la carrera por el cargo desde el pasado viernes, sería el tercer fichador granota en cuatro temporadas.

Durante los últimos meses todo han sido largas. Ni siquiera la permanencia en Girona arrojó certezas al confirmar el presidente la continuidad de Paco López, también es cierto que con contrato en vigor, pero no la del teórico encargado de decidirla. Quico no confía en Tito y el Consejo tiene dudas, mientras que Paco López, hoy por hoy auténtico hombre fuerte de la parcela deportiva, se ha limitado a decir que ha trabajado «muy a gusto con él» pero que la decisión no es suya. Sin embargo, a pesar de este panorama, la idea extendida entre las personas más cercanas a la toma de decisión es que Tito tendrá al final la propuesta de renovación que hasta hoy se le ha venido negando.

Con independencia de la situación de interinidad de estos últimos meses, el Levante tiene encarrilado a Sergio León, mientras que ha cerrado tres refuerzos de cara a la próxima temporada, todos con el visto bueno de Paco: Clerc, Miramón y Hernani. Con estos cuatro, el contador de fichajes durante la etapa de Tito se va a los 40: 13 el año de Segunda, 17 en el regreso a Primera, seis la pasada temporada y cuatro para la próxima. De todos ellos sólo once han formado parte de la plantilla en la 18/19 y siete han aparecido de manera habitual en los onces.

El traspaso de Boateng, comprado por tres millones y vendido por 11 a China, es la operación más rentable de Tito con un jugador fichado durante su mandato, si bien es cierto que por Campaña y Bardhi se han declinado ofertas antes de blindarlos. Vukcevic, Moses y Raphael, por contra, han sido los más caros, los tres en el último mercado de verano, el menos rentable de los seis con él al frente. De más a menos, el índice de acierto del año del ascenso ha ido menguando en los dos siguientes, en los que la columna vertebral la han formado los Campaña, Postigo, Rochina y Bardhi.