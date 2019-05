El Levante repescará a Rubén

Después de habérselo ganado en Osasuna, con el que el pasado lunes ascendió a Primera, Rubén García estará en la primera plantilla del Levante UD la próxima temporada y además con muchos números de ser protagonista. A expensas de que este martes se certifique la continuidad de Tito como director deportivo, Paco López está por la labor de repescarlo y darle carrete tanto en la banda izquierda como en la mediapunta, las dos posiciones en las que Arrasate lo ha alternado este curso. El portugués Hernani y Morales, al que ha alineado de delantero, son los dos únicos extremos con el puesto asegurado de cara a la 19/20 tras la marcha de Jason y el bajo rendimiento de Moses Simon.

Pese a tener una taquilla reservada en el Ciutat, Rubén y sus agentes no tienen oficialmente ninguna noticia sobre si el Levante, que en todo caso se reservó el 50 por ciento de una futura venta en caso de no hacerlo, va a ejercer la opción unilateral que tiene para repescarlo este verano y el siguiente. El propio jugador, uno de los héroes del ascenso rojillo, reconoció durante la celebración a preguntas tanto los medios locales como de los propios aficionados que su futuro es "incierto" y que en este momento "no depende de mí". Para poder activar su cesión al Sporting en 2017, Rubén amplió un año más su vinculación, hasta 2019, con dos temporadas más opcionales y una bonificación económica por ambas.

Tambien te puede interesar: Rubén grita "libertad"