El Europeo de Borja Mayoral

La llegada de Borja Mayoral el curso pasado se gestó tras largas negociaciones, conversaciones entre Paco López y el nueve e incluso la participación de Morales para hacer fuerza. Este año, la situación se repite. El interés del club es real y evidente, pero el delantero tiene todavía más pretendientes y el Real Madrid no lo pondrá nada fácil. Y más aún si el jugador realiza un buen Europeo Sub-21, cuya concentración empezará mañana viernes. En Italia y San Marino, escenario del campeonato, puede aumentar su nivel en el mercado y también el número de equipos que andan tras él. Y cabe recordar que el jugador tomará una decisión sobre su futuro inmediatamente después de la cita.

El periodo de adaptación del jugador en el Levante fue rápido, pero no tanto la suma de minutos ni su rol de titular. Por ello, Borja Mayoral considera clave empezar la pretemporada con el equipo con el que juegue el próximo curso. En verano de 2018, el aterrizaje del delantero a la entidad granota no fue oficial hasta última hora y eso fue clave para el atacante. Después de dos jornadas disputadas, el delantero vio desde el banquillo el Derbi contra el Valencia, en el que no disfrutó de minutos. Su debut llegó ante el Espanyol, en Cornellà en el duelo contra el equipo de Rubi y con solo 25 minutos por delante. Su primera titularidad: ante el Sevilla el 23 de septiembre de 2019, casi un mes después de su llegada. Con Roger en estado de gracia y Morales como pieza fundamental del ataque, la realidad es que Mayoral tuvo un inicio complicado más por competencia que por nivel y confianza en su futuro como granota. Él mismo sabía esa situación y también es consciente ahora de que quiere tener claro su futuro antes de que comiencen las pretemporadas. Es decir, prácticamente al término del Europeo Sub-21.

En Italia y San Marino, el delantero tiene una oportunidad de oro para marcharse de las categorías inferiores de la Roja por la puerta grande. Con el título en el bolsillo y además con otro objetivo entre ceja y ceja: ser el máximo goleador histórico del combinado nacional Sub-21. Actualmente es el tercero y solo tiene por delante a Gerard Deulofeu, quien anotó 17 tantos, y Rodrigo Moreno, con 15. Borja, con 14, está por tanto a solo tres.

El jugador es el titular indiscutible del equipo y una de las piezas más importantes de la estructura de La Rojita. Después de un año en el que su trabajo ha sido fundamental en la recta final, pero sin excesiva fortuna cara a la portería rival, ahora el delantero intentará sacar su lado más 'killer' en la competición europea. Eso sí, si Borja Mayoral acaba con unos registros elevados, el Levante estará de alguna manera cada vez más lejos de 'repescarlo' para la próxima temporada. Cabe recordar que el Real Madrid quiere hacer caja con el futbolista, ya que consideran que tiene mucho cartel y sobre todo, porque necesitan vender para firmar futbolistas en esa revolución que se espera este verano en el Santiago Bernabéu. Desde Chamartín le tasan en un precio entre 20 y 25 millones de euros, una cifra muy elevada y que puede espantar a muchos clubes, entre ellos la Real Sociedad, entidad que ha mostrado interés en el ariete de la cantera blanca.