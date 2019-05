Marta Corredera pone en su sitio al torero Fran Rivera: "Repugnante e intolerante"

La futbolista del Levante UD y de la selección española Marta Corredera no se ha quedado de brazos cruzados ante la polémica machista protagonizada por el torero Fran Rivera. Corredera, con un tuit que se ha vuelto viral, ha reaccionadov a las declaraciones de Rivera sobre el suicidio de una mujer tras la difusión de un vídeo pornográfico privado. En una tertulia del corazón, el torero declaró que "los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Corredera no se ha mordido la lengua:





NO es un patinazo, es lo que realmente piensa. Y es REPUGNANTE e INTOLERABLE. De VERGÜENZA. Menudo ejemplo para la sociedad.... https://t.co/4mlmFZ5MJZ — Marta Corredera (@Corredera7) 29 de mayo de 2019