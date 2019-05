"Estuve en el Valencia CF, pero quiero que se me recuerde como levantinista"

En una extensa entrevista que saldrá publicada este sábado, Pedro López repasa con perspectiva sus ocho temporadas en el Levante UD. El que ha sido primer capitán desde la retirada de Juanfran, formado en la Ciudad Deportiva de Paterna desde cadetes, se ha convertido ya en una leyenda en Orriols. Como último superviviente del EuroLevante, recuerda la espina clavada "de no haber eliminado a los rusos" y sonríe al recordar cómo de aquel equipo en el que él tenía "prohibido pasar del centro del campo" se ha pasado a otro que con Paco López ha sido el cuarto más goleador de LaLiga.

Ningún otro jugador ha tenido una despedida como la suya: "Tengo muy buenos recuerdos y pasé una época muy buena hasta el primer equipo. Cosas de las que allí aprendí de niño me han servido después en mi carrera de futbolista. Al Valencia le estoy muy agradecido y me siento muy orgulloso de haber pasado mi etapa de iniciación allí. Muchas de las cosas que prendí allí de niño me han servido para el fútobl profesional. Pero me gustaría que me recuerden como granota porque quien me ha dado la confianza a nivel profesional es el Levante".

Pedrolo, que no va a colgar las botas, ha desechado la posibilidad de incorporarse al organigrama del club con un puesto de enlace entre el Consejo y la plantilla. Sin embargo, no descarta volver a medio plazo y seguir vinculado a una entidad en la que ha vivido momentos dulces y amargos. Como reconoce en la conversación, igual que el Levante, él también ha muerto y resucitado varias veces.



La entrevista completa, este martes en edición impresa