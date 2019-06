Hasta luego, Lukic

En enero era «Sasa Lukic o ninguno», según decía Tito. Ahora que el de Benidorm ha abandonado la dirección deportiva, será otro quien refuerce el mediocentro azulgrana de cara a la próxima temporada. Si no imposible, el regreso de Sasa se considera ya altamente improbable en la entidad de Orriols. Por la evidente animadversión del Torino hacia el Levante y, sobre todo, porque han cambiado tanto el rol como el caché del jugador durante los últimos meses. Justo desde el cierre del mercado invernal se ha impuesto en el centro del campo de los granata, quienes han protagonizado un final notable en la Serie A y han rozado la clasificación para la próxima edición de la Europa League.

A la espera del relevo de Tito, Quico y Paco López han convenido que no es productivo hipotecar el rastreo del mercado al futuro de Sasa. Aunque no tienen fe en que ese escenario llegue a darse, si llegado el momento se pusiese a tiro, los granotas no dudarían en lanzarse a por el fichaje del internacional serbio. Hasta entonces van a mirar en otras direcciones para reforzar una de las posiciones más cuestionadas a lo largo de la campaña recién concluida.



Igual o mejor que Vukcevic

Nikola Vukcevic tendrá inicialmente sitio en la plantilla, pero su aportación y titularidades en las últimas jornadas ni justifican los 8,9 millones pagados por su traspaso ni le aseguran continuidad. Los técnicos quieren a otro medio capaz de discutirle el puesto o directamente arrebatárselo al montenegrino.

El factor humano, que jugaba a favor del interés del Levante tanto el pasado verano como en enero, ha perdido fuerza desde que Lukic cuenta con la confianza de Walter Mazarri. Sasa guarda gratos recuerdos y buenos amigos de su paso por Orriols (principalmente, Bardhi), pero se siente igualmente a gusto en Turín. Allí está cerca de su Serbia natal y tiene más focos apuntándole; a raíz de sus buenas actuaciones, el Italia se ha hablado del interés de varios clubes, incluido el Sevilla del exromanista Monchi.



Cuatro años de contrato y ninguna gana de negociar

En pleno pulso veraniego, cuando en Orriols confiaban en que el Torino terminaría bajando la guardia y cediéndoles al jugador por segundo año seguido, Sasa amplió su contrato hasta 2023. Su salida solo se plantearía ahora en forma de traspaso. En ese sentido, Urbano Cairo, presidente del club italiano, no se quiso sentar a negociar su venta con Quico después de que en enero de 2018 el Levante le hubiera denegado la posible repesca a mitad de curso del jugador. Aquella negativa se la tomó el dirigente como una afrenta personal y no la olvida.

En Lukic confluían varios condicionantes favorables. Su conocimiento de la idiosincrasia granota, del idioma y del día a día con Paco López, a nivel extradeportivo. Deportivamente hablando, la apuesta por Sasa atendía a su capacidad táctica y de generación de juego, por las cuales era válido tanto como '6' como de '8'. Mazarri le ha dado carrete unos metros por delante de la defensa y le ha respondido con dos goles en el último mes: contra la Juventus y en la jornada final, previa galopada, ante la Lazio.



Central y pivote, prioridades

El mediocentro es uno de los puestos a reforzar en el Levante 19/20, al igual que el eje de la zaga. Con Clerc, Miramón y Hernani fichados, y Sergio León a punto para cerrar, no hay urgencias en otras posiciones. El único futbolista al que Quico y Paco López han decidido esperar un tiempo es Borja Mayoral, aunque ambos saben que la aparición de una oferta jugosa de otro equipo dejaría a los de Orriols fuera de la pelea.



Doble convocatoria con Serbia

Sasa tendrá un final de temporada ajetreado, pues le esperan unas semanas cargadas de compromisos internacionales. Serbia le ha incluido en la prelista para dos partidos de su selección absoluta y, al mismo tiempo, en la convocatoria oficial para el Europeo que la sub-21 disputará inmediatamente después de estos; el torneo se celebrará en Italia y San Marino y empezará el día 16.

El exgranota es uno de los 26 futbolistas escogidos por Mladen Krstajic para medirse a Ucrania (día 7) y Lituania (10), en sendos duelos clasificatorios para la Euro 2020. La presencia de Lukic en la lista de 23 para la cita continental de la sub-21 podría reducir su protagonismo e incluso provocar su desconvocatoria con los 'mayores'. Es con estos, sin embargo, con los que compite desde que en septiembre se produjera su debut: acumula siete internacionalidades absolutas, con cuatro titularidades.

Goran Dorovic no ha renunciado a Lukic para el Europeo sub-21, en el que participará igualmente el valencianista Uros Racic. Sasa es uno de los referentes de su generación, que encabeza el delantero del Eintracht Luka Jovic. Este último también ha sido