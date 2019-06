Clerc explica su fichaje: "Es un reto valiente porque lo cómodo para mí era continuar en Osasuna"

Un día después de que Osasuna anunciara su adiós, Carlos Clerc se ha despedido este miércoles oficialmente del club rojillo en una rueda de prensa en la que no ha hablado del Levante UD, su próximo club, con el que firmó un contrato de tres temporadas más otra opcional hace meses. En Orriols no tienen previsto oficializar todavía su fichaje, ya que entre otras cosas antes tendrá que conocerse el resultado del casting de Quico Catalán a directores deportivos.

Clerc llegará a Orriols con la carta de libertad después de haber sido "el mejor lateral izquierdo de Segunda", al menos en palabras de Braulio Vázquez, el director deportivo que lo escoltó en su puesta en escena. "Me siento aquí porque Carlos me lo ha pedido. Lo primero que quiero es darle las gracias. En una conversación privada que tuvimos hace tiempo lo único que le pedí es que defendiera este club hasta el final. Me dijo que lo único que quería era estar dentro de unos meses en la Plaza del Castillo. Ha sido el mejor lateral de Segunda y cuando una persona te da todo, lo único que hay que hacer es darle las gracias y desearle la mayor de las suertes", dijo Braulio.

Aunque no lo hizo sobre el Levante, Clerc sí que explayó sobre las razones que le han llevado a cambiar de aires: "Cuando estás en el último año partes con ventaja de negociar hacia fuera y al final buscas un buen futuro para ti y para tu familia. No es una decisión tomada solo por mí, sino también por mi gente, por mi representante, por todos los que quieren que me vayan bien las cosas. Me venía una buena oportunidad, me apetecía un nuevo reto. Es un reto valiente porque lo más cómodo era seguir en un club en el que has jugado casi cien partidos y en el que estás cómodo. Voy a intentar nuevos retos y progresar. Aquí he crecido una barbaridad como jugador, en el tema mental soy mucho más fuerte".

Clerc sólo tuvo buenas palabras para Osasuna, pese a haber rechazado la oferta de renovación que tenía sobre la mesa: "Ellos apostaron por mí con una fe ciega. Es imposible que un jugador esté aquí a disgusto. Siempre estás apoyado. Lo más duro de irse de aquí es dejar a toda esta gente atrás. Lo que hemos compartido es muy bonito, estoy seguro que lo voy a echar muchísimo de menos, como a todos mis compañeros que me han hecho vivir la mejor temporada de mi vida. A partir del 30 de junio tendréis un rojillo más apoyando porque así lo siento. Deseo la mejor de las suertes a todos. Y gracias a Braulio porque en estas situaciones hay clubes que tratan de otras maneras al jugador. Me han tratado como si fuera a continuar el año que viene. Muchas gracias, mucha suerte y aúpa Osasuna", declaró el catalán.